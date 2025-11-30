世界頂級咖啡生產國為何要更換咖啡豆？彭博全說了

巴西是世界上最大的阿拉比卡咖啡豆生產國，但隨著氣候變遷導致阿拉比卡咖啡豆的種植難度加大，一些農民開始投資種植羅布斯塔咖啡豆。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，未來幾年，巴西咖啡的味道可能會有所不同，因為這個世界頂級咖啡生產國要更換咖啡豆種植。

巴西是世界上最大的阿拉比卡咖啡豆生產國，阿拉比卡咖啡豆是一種口感溫和的咖啡豆。但隨著氣候變遷導致阿拉比卡咖啡豆的種植難度加大，一些農民開始投資種植羅布斯塔咖啡豆，羅布斯塔咖啡豆雖然口感更苦，但更耐高溫，也更抗病。

請繼續往下閱讀...

巴西傳統的咖啡種植區主要種植阿拉比卡咖啡，但近年來卻飽受日益頻繁且強度更高的乾旱和高溫的困擾。阿拉比卡咖啡仍是巴西的主要出口咖啡，但羅布斯塔咖啡的產量成長速度更快，根據追蹤全球咖啡產量的美國農業部統計，過去十年羅布斯塔咖啡的產量成長超過81%。

StoneX（一家金融服務公司）的咖啡市場情報經理費爾南多·馬克西米利亞諾表示，對於巴西來說，即使氣候變遷的影響日益加劇，羅布斯塔咖啡也為巴西提供了一個在未來繼續保持世界最大咖啡供應國地位的機會。

他補充說：羅布斯塔咖啡豆產量的增長未必是市場需求推動的。實際上，氣候問題和阿拉比卡咖啡豆的減產才是刺激羅布斯塔咖啡豆增長的主要因素。

過去三年，巴西阿拉比卡咖啡的產量年平均成長率約為2%至2.5%，而羅布斯塔咖啡的產量年平均成長率約為4.8%。

根據StoneX公司的數據顯示，今年羅布斯塔咖啡的產量增幅接近22%，創歷史新高。分析師指出，這意味著羅布斯塔咖啡因其更強的抗逆性和更高的獲利能力而脫穎而出。

在巴西氣候溫暖、阿拉比卡咖啡樹無法生長的地區，咖啡種植者正在尋找種植羅布斯塔咖啡樹的方法，以減輕高溫的影響。在本地樹木或其他植物的蔭蔽下種植咖啡樹就是其中一種方法。

亞馬遜地區農林業羅布斯塔咖啡生產商Café Apuí 的商務總監 Jonatas Machado 說道：「這樣一來，它就能保持產量，也能保持一定的濕度，所以就不容易變質」。

羅布斯塔咖啡豆的咖啡因含量較高，味道也比阿拉比卡咖啡豆更濃鬱。但年輕一代不太在意咖啡的種類或烘焙程度，他們更傾向於客製化咖啡，添加牛奶、奶精和糖漿等，這些都會掩蓋咖啡豆本身的風味。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法