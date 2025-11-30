2025亞洲技能競賽 台灣隊奪總冠軍蟬聯二連霸

「2025亞洲技能競賽」今圓滿閉幕，台灣團體總成績再次奪下總冠軍，蟬聯二連霸。（勞動部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕「2025亞洲技能競賽」今圓滿閉幕，台灣隊勇奪青年組17面金牌、9面銀牌、5面銅牌、2面優勝及青少年組5面金牌，團體總成績再次奪下總冠軍，蟬聯二連霸，展現台灣技能堅韌的實力。

總統賴清德也在第一時間發出賀電，恭喜國手們展現超群的技藝讓台灣名聲享譽國際，並對其努力奮戰的精神表達嘉勉之意。

本屆競賽共辦理44個職類，包括正式賽青年組36個職類、青少年組6個職類，表演賽青年組2個職類。賽事吸引近千人參與、320位青年選手同場競技，比賽現場有超過13萬人參觀，展現亞洲各國頂尖技能實力與交流成果。

值得一 提的是，亞洲技能競賽另設有兩項特殊獎項，一是「Best of Nation Award」頒發給各國成績最佳的選手，以表彰代表國最高水準的技能人才，我國由汽車技術職類國手劉彥頫獲獎。

另一是「Abu Dhabi Award」， 授予全場成績最優異的選手，象徵競賽中全場最卓越的成就，由阿拉伯聯合大公國健康照顧職類選手 Jenan Khaled Mohamed Saeed Almurshidi 獲獎。

第三屆亞洲技能競賽首度由台灣主辦，是我國繼1993年主辦國際技能競賽後，睽違32年再度舉辦國際級技能競賽盛會。

