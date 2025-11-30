他向好友借48萬創業 還清債務卻因1事反目成仇

朋友之間的金錢周轉很容易傷感情。示意圖。圖中人物與本新聞無關。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕朋友之間的金錢周轉很容易傷感情，甚至反目成仇。一位日本男士為了創業向大學同窗好友借了240萬日圓（約台幣48萬），也立下借據，約好每月償還2萬日圓（約台幣4千），10年後終於還清，他淚謝好友助其實現夢想。沒想到，某天收到好友信函要求償還債務，他嚇崩心想對方怎會不認帳，慘的是他每月都是當面拿現金給朋友，拿不出匯款證據，幸好有保留面交現金的收據，這起糾紛也讓2人多年的友誼徹底決裂。

日媒《Finasee》披露一件朋友借貸產生糾紛的案例。清水雄太（化名，男，40多歲）和佐藤正人（化名，男，40多歲），2人自大學時代起就是摯友。清水雄太創業初期資金短缺，佐藤正人慷慨借給他240萬日圓。兩人簽訂了一份詳細的借貸契約，並在接下來的10年裡，每月聚餐的同時償還對方2萬日圓。

在最後還款當天，清水淚流滿面表達感激，佐藤也激動得熱淚盈眶。他們喝到天亮，並約定以後繼續當朋友。然而，幾個月後，他收到佐藤的一封掛號信，信中說沒有收到還款，清水瞬間臉色蒼白，信函還寫著「在某些情況下，我將毫不猶豫地採取法律行動」，這讓清水更加焦慮。

清水最終求助專家，並回信給對方，寫道：「我不能滿足這些要求，因為債務已經還清了。」他還提到，仍然保留著之前在會面地點支付的所有款項收據，同時曬出關於還款的交流紀錄仍然存在。

此後，佐藤與清水再無任何聯繫，雖然這意味著貸款糾紛已經解決，也顯示他們的友誼已經徹底結束了。

專家建議，朋友之間的借貸，簽訂契約固然重要，但證明還款的文件或許同樣重要，才不會重蹈清水這樣的悲慘經歷。

