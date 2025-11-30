英特爾與台積電競爭「八字浮出一撇」專家認樂觀情緒恐為時過早

華爾街專家多數仍然不相信英特爾的代工服務能夠趕上台積電，因為台積電在規模、產能和先進技術方面繼續引領著產業。（彭博，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕日前傳出英特爾已與蘋果達成協議，可能供應先進製程晶片，這是英特爾重振晶圓代工業務，也將是在先進製造業領域重獲地位的重要一步。但華爾街專家多數仍然不相信英特爾的代工服務能夠趕上台積電，因為台積電在規模、產能和先進技術方面繼續引領著產業。英特爾的晶圓代工業務落後於台積電，一些分析師更警告稱，投資者的樂觀情緒可能為時過早。

知名分析師郭明錤公開表示，他最新的產業調查顯示，「英特爾成為蘋果先進製程供應商的可能性最近顯著提高」。

請繼續往下閱讀...

英特爾在2025年3月任命陳立武為新任執行長後，發展動能回升。此後，公司致力於重組，員工人數較上季減少13%，截至第3季末，員工總數為8萬8400人。英特爾在2025年第3季也恢復了獲利，淨利達41億美元，而去年同期虧損高達166億美元。

據報導，今年早些時候，英特爾曾與蘋果接洽，探討直接投資的可能性。與英特爾合作將是蘋果支持川普政府重視國內製造業和「美國製造」產品的一種方式。此外，此舉也能讓蘋果的供應鏈擺脫對台積電的依賴，進而降低台灣與中國複雜關係所帶來的地緣政治風險。

英特爾近期獲得了其他合作夥伴的大力支持，例如輝達向英特爾投資50億美元，這筆投資與其晶圓代工業務無關。軟銀也投資了約20億美元，主要用於英特爾的資料中心和晶圓代工業務。

據報導，美國政府將約89億美元的CHIPS（晶片）法案支持資金轉化為該公司10%的股權，以促進國內晶片製造業的發展。

挪威主權財富基金挪威銀行投資管理公司等機構投資人新建部位，買進價值約15.8億美元的英特爾股票，相當於超過7000萬股。波蘭退休基金PZU也增持了英特爾股份，使其成為其投資組合中的第三大重倉。目前，機構投資者和對沖基金持有約64.5%的英特爾股份。

英特爾與蘋果的合作將可提升代工服務的信譽度，此前市場對其能否與台積電等科技巨頭競爭一直持懷疑態度。儘管進行這些投資，但華爾街的大部分人士仍然不相信英特爾的代工服務能夠趕上台積電，台積電在規模、產能和先進技術方面繼續引領著產業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法