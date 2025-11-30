地表最富有的人是馬斯克 台灣3位企業家進前300名 張忠謀排名曝

科技巨頭馬斯克個人財富高達3420億美元，使他成為2025年地球上最富有的人。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著科技公司股價飆升和人工智慧改變市場，全球億萬富翁精英累積了前所未有的財富，世界上最富有的人比以往任何時候都更富有。根據《富比士》最新發布的全球億萬富翁排行榜，科技巨頭馬斯克再次榮登榜首，光是個人財富就高達3420億美元，使他成為2025年地球上最富有的人。

全球前10位最富有的人目前擁有總計1.82兆美元的驚人財富，金額超過了許多國家的年度經濟產出。榜單絕大多數是美國企業家，只有兩位歐洲企業家躋身前十名。

科技巨頭佔據了前十名中的八個席位，凸顯數位平台、雲端運算和人工智慧如何繼續創造全球最大的財富。此外，微軟創辦人比爾蓋茲排名第13、輝達執行長黃仁勳居第16名。

進入前300名富豪的台灣企業家有3位，分別是廣達集團創辦人林百里排名210、鴻海創辦人郭台銘排行227、宏福實業創辦人張聰淵第264名。台積電創辦人張忠謀第887名。

以下是《富比士》雜誌選出的世界十大富豪

1. 馬斯克（3420億美元）

現年53歲的特斯拉和SpaceX執行長馬斯克憑藉電動車和太空科技的估值飆升，財富一路攀升，遙遙領先其他富豪。馬斯克也擁有社群媒體平台X，並經營人工智慧新創公司xAI。他的財富雖然會隨著特斯拉股價的波動而變化，但始終遙遙領先所有競爭對手。

2. 祖克柏（2160億美元）

現年40歲的Facebook創辦人馬克‧祖克柏在富豪榜上實現了驚人的逆襲。先前，投資人對Meta向元宇宙轉型一度持懷疑態度，但隨著該公司大力推動人工智慧廣告工具，投資人熱情重燃。他目前仍擔任Facebook、Instagram、WhatsApp和Threads等社群媒體平台背後的Meta集團的董事長兼執行長。

3. 貝佐斯（2150億美元）

儘管已卸任亞馬遜執行長一職，現年61歲的貝佐斯依然穩居財富榜前列。他的財富主要來自亞馬遜在全球零售領域的統治地位以及雲端運算巨頭亞馬遜網路服務（AWS），後者每年創造數十億美元的利潤。貝佐斯也擁有航空航太公司藍色起源和《華盛頓郵報》。

4. 拉里·艾里森（1920億美元）

現年80歲的甲骨文聯合創始人拉里·埃里森仍然是矽谷最具影響力的人物之一。他對人工智慧基礎設施和雲端服務的日益重視提升了甲骨文的估值，也使艾里森的財富水漲船高。此外，他還擁有夏威夷的拉奈島，並組建了一支頂尖的帆船隊。

5. 伯納德·阿諾及其家族（1780億美元）

歐洲首富、現年76歲的貝爾納·阿諾掌管奢侈品集團LVMH，旗下擁有路易威登、迪奧、蒂芙尼和酩悅香檳等眾多品牌。儘管部分地區對奢侈品的需求有所放緩，但LVMH集團的市場主導地位仍使阿諾穩居全球富豪之列。

6. 華倫‧巴菲特（1540億美元）

現年94歲的投資傳奇人物華倫巴菲特仍然是全球十大億萬富翁中最年長的。身為波克夏·海威瑟公司的董事長，他掌管該公司在保險、鐵路、能源以及蘋果和可口可樂等消費巨頭的股份。巴菲特也以承諾將絕大部分財富捐給慈善事業而聞名。

7. 拉里·佩奇（1440億美元）

Google聯合創始人拉里·佩奇（52歲）已不再參與Alphabet的日常管理，但他仍然受益於該公司在線上廣告和人工智慧創新領域的絕對優勢。

8. 謝爾蓋·布林（1380億美元）

Google另一位創辦人謝爾蓋·布林（Sergey Brin）現年51歲，也因Alphabet公司估值飆升而財富暴漲。據報導，隨著Google與競爭對手競相主導下一代技術，布林已重新投身人工智慧研究。

9.阿曼西奧·奧爾特加（1240億美元）

現年89歲的西班牙億萬富翁阿曼西奧·奧特加創立時尚巨頭Zara，並將Inditex集團打造成為全球最大的快時尚零售商之一。奧特加為人低調，他透過在歐洲各地進行大量商業房地產投資，悄悄累積了巨額財富。

10. 史蒂夫·鮑爾默（1180億美元）

現年69歲的前微軟執行長史蒂夫·鮑爾默位列前十，這主要歸功於他長期持有這家科技巨頭的股份，該公司在雲端運算和人工智慧產品方面持續蓬勃發展。除了科技領域，鮑爾默還是NBA洛杉磯快艇隊的億萬富翁老闆。

