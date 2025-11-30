醫學院學生休學跑去開Uber打工 親吐殘酷現實

由於時間彈性，不少人選擇開計程車當副業。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於時間彈性，不少人選擇開Uber當副業。美國1位醫學院學生考量照護家人需求，跑去開Uber、Lyft，發現現實與想像差很大。除了要支付車子的租金外，還押金及保險等費用，每月要為一輛不屬於自己的車子支付1000美元（約台幣3.14萬），根本不划算。最終選擇買車，但一週要開車55個小時才能賺夠錢支付開銷。目前休學的他，決定重回選校完成學業比較實際。

《商業內幕》報導，沃特金斯（Porshaye Watkins）是一位醫學院學生，在祖母去世後，他的人生道路起了很大變化，成了祖父和身心障礙哥哥的唯一監護人。

去年秋天，沃特金斯萌生一個自覺很棒的想法，透過開計程車來補貼收入，一邊念書一邊照顧家人。沃特金斯坦言，事情發展卻並非自己所計劃的那樣。

他從其他司機那裡聽說，如果全職開計程車，每週可賺幾千美元。但最賺錢的時間段並不總是沃特金斯能抽出時間工作的時間段，他說，「有時候，我在很多人叫車的時候必須讀書，例如晚上。」

他還指出，剛開始跑計程車時，是透過 Lyft租的車。費用非常高，每週租金約 300 美元（約台幣9420元），這還不包括押金、稅金、手續費和保險。也就是說， 每個月要為一輛不屬於自己的車支付超過 1000 美元，根本不划算。今年初，沃特金斯決定買一輛屬於自己的車。

他說，有些時候，一週要開車55個小時才能賺夠錢支付開銷。到目前為止，已經完成了大約1400次Uber行程和500次Lyft行程。他透露目前休學，計劃明年一月重新入學，完成最後一年的學業。

作為一名未來的醫生，沃特金斯特別注意到其他司機一些行為令人擔憂。他提及，許多司機都表示他們犧牲了休息時間和睡眠時間來開車。這會讓他們更加焦慮，尤其是在深夜，從而危及所有道路使用者的安全。

對於沃特金斯的擔憂，Lyft發言人表示，司機的健康和福祉是公司的首要任務，公司鼓勵司機休息，並將司機連續工作時間限制在12小時以內。Uber發言人則拒絕置評。

