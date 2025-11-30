輝達正變成一顆5兆美元計時炸彈？ 英媒曝兩條導火線

輝達的市值在10月下旬曾超過5兆美元，但此後已蒸發了7000億美元。圖為輝達執行長黃仁勳。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕11天前，輝達公佈了令人矚目的業績，人們如釋重負。這家人工智慧（AI）先驅，也是全球市值最高的公司緩解了人們對科技泡沫即將破裂的擔憂，但這種欣喜之情並未持續太久。輝達的市值在10月下旬曾超過5兆美元，但此後已蒸發了7000億美元。英媒Dailymail報導，輝達正在變成一顆價值5兆美元的計時炸彈，主要是因輝達獨霸GPU市場正遭挑戰和大量債務融資資本湧入人工智慧領域，以及輝達應收帳款被質疑「作假」。

輝達整體數據確實令人印象深刻。截至10月底的3個月內，營業額達到570億美元，比去年同期成長了62%。毛利率保持在非常高的比例，超過73%。淨利潤達310億美元，比去年同期成長了三分之二。

不過，隨著股價下滑，黃仁勳後來告訴員工：「市場並沒有認可我們這個季度取得的驚人成績」，他還補充說，市場預期過高，輝達已經陷入了進退兩難的境地。

「如果我們季度業績不佳，那就證明存在人工智慧泡沫；如果我們季度業績出色，那就是在助長人工智慧泡沫」，黃仁勳抱怨道：「如果我們哪怕只差一點點，整個世界都會崩潰。」

如今輝達的獨霸世界正日益受到威脅。英特爾在高階處理器領域面臨來自中國DeepSeek和Alphabet旗下Google等公司的日益激烈的競爭。這家搜尋引擎巨頭剛剛發布了其最新的大型語言模型Gemini 3，該模型採用定制晶片驅動，而不是像OpenAI的競爭對手ChatGPT那樣，使用輝達廣泛應用的半導體晶片進行訓練。

其他科技巨頭，例如微軟和亞馬遜，也在開發自己的客製化人工智慧晶片，以減少對人工智慧的依賴。輝達昂貴的圖形處理器（GPU）迄今為止一直佔據市場主導地位。

大量債務融資資本湧入人工智慧領域，引發了人們的擔憂，即這項革命性技術已經變成了一個巨大的無底洞，任何獲得如此巨額投資回報的希望都可能破滅。例如，OpenAI與輝達、微軟和軟體巨頭甲骨文之間達成了一系列價值1.4兆美元的複雜「循環」交易。然而，其營業額卻只有這個數字的千分之一，約130億美元。

此外，懷疑論者中最引人注目的是邁克爾·貝瑞（Michael Burry ），他是因《大空頭》而聞名的投資者，曾在2008年金融危機前成功預測美國房地產崩盤，而他旗下的對沖基金最近又大手筆押注輝達股價下跌。他在社群媒體網站X上發文稱，輝達是眾多存在「可疑收入確認」的人工智慧公司之一。

更具體地說，這種做法是指在產品交付後、客戶付款前確認收入。這雖然能提高公司的短期收益，但如果帳款未能全額結清，則可能導致日後壞帳不斷累積。根據美國會計準則，只要收入已經賺取，這種詐術的真正規模就被輝達最新的業績報告所掩蓋。

第3季度，輝達的「應收帳款」（即賒銷晶片但尚未收到的款項）飆升超過100億美元，達到330億美元。換句話說，輝達超過一半的銷售額尚未支付。

投資公司Bokeh Capital的創始人Kimberly Forrest問道：「這確實引出了一個問題，如果商品銷售火爆，為什麼你沒有得到相應的報酬？」。那麼這些客戶是誰呢？他們為什麼不準時付款？輝達拒絕透露他們的身份，但光是這六家客戶就佔了其總銷售額的約85%。其中兩位客戶（分別稱為客戶A和客戶B）分別貢獻了23​​%和16%的收入。

貝瑞揭露折舊會計可能隱藏的風險，批評輝達文件充斥稻草人謬誤。他表示，難以相信這份充滿「一個又一個稻草人謬誤」的文件竟出自全球市值最高的上市公司輝達，甚至「讀起來像是一場騙局」。

針對質疑輝達財報中的應收帳款週轉天數（Days Sales Outstanding，DSO）與庫存（Inventory）異常，甚至疑似詐欺的觀點。對此，天風國際證券分析師郭明錤則質疑並分析，直言「財報結果反而符合財報常識與產業現況」。他指出，DSO隨應收帳款的客戶集中度顯著提升而增加很合理，這反映了大客戶的議價力，特別輝達目前面對的是付款條件向來較久的各大雲端服務供應商（CSP）。

邁克爾·貝瑞和其他懷疑論者的觀點似乎佔上風，股市崩盤的規模必將隨之而來，其嚴重程度將遠超當年的網路泡沫破裂。這是因為如今科技股所承載的財富遠比2000年時多得多。

所謂的美股「七巨頭」包括輝達、蘋果、亞馬遜、微軟、Facebook母公司Meta、Alphabet和特斯拉，他們佔標普 500指數總市值的三分之一以上。美國股市本身約佔MSCI全球指數的70%。

一些經濟學家認為，如果沒有人工智慧領域的投資熱潮，美國這個世界最大經濟體可能早已陷入衰退。因此，如果泡沫破裂，受影響的絕不僅僅是股市。





