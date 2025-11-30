記憶體漲價風至明年底 元大投顧首選這三檔個股

四大原因記憶體持續供不應求，法人看漲價風延續至明年底。（擷取自法人報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期記憶體族群股價一度出現大幅修正，不過，法人認為，在伺服器的強勁需求帶動下，明年全年記憶體維持供不應求，報價上升循環將延續至明年底；元大投顧最新報告指出，首選南亞科（2408）、群聯（8299）、力成（6239）三檔個股，目標價分別為180元、1600元、180元。

元大投顧認為，四大原因使得報價持續上揚，第一，雲端服務供應商（CSP） Server訂單高於預期，進一步排擠其他應用的供應；第二，HBM持續供不應求，且位元產出耗用量大；第三，以高頻關記憶體（BOM） 成本與規格調整的彈性來看，對AI Server影響相對輕微；第四，原廠記憶體與快閃記憶體月產能擴張有限主要聚焦在製程升級提升產出。

請繼續往下閱讀...

針對中國記憶體大廠長鑫針對伺服器及PC應用的DDR4發布產品結束（EOL）通知，預計最晚在2026年上半年正式停止供貨；元大投顧分析，長鑫EOL規劃較預期快，明年底DDR4的月產能就會減半，主因是想加快雙倍資料速寫記憶體（DDR5）產品的供給，展望明年，預期DDR4供需將維持緊俏，供需比落在88-91%間，價格維持高檔的時間將延續至明年底。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法