中國聞泰科技上訴荷蘭最高法院 要求恢復對安世半導體控制權

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，中國聞泰科技已向荷蘭最高法院提出上訴，希望恢復對安世半導體（Nexperia）的掌控權。

根據《彭博》取得的法律文件，聞泰科技指控阿姆斯特丹企業法庭越權處理案件，並允許安世管理層及荷蘭政府對裁決產生不當影響。

報導指出，聞泰科技此次上訴主要針對阿姆斯特丹法院先前的裁決，即將安世半導體除1股之外的全部股份轉移給法院指派的受託人的裁決。同時，法院還暫停聞泰科技創辦人張學政在安世半導體的執行長職務，聞泰科技在訴狀中也對此提出異議。

聞泰科技表示，雖然荷蘭政府取得安世半導體部分決策權的措施目前已被暫時凍結，但該措施仍對法院裁決過程產生影響，並指控法院在未給聞泰科技回應機會的情況下，即採信安世半導體管理層與荷蘭經濟部的資料，構成「前所未有且具有歷史意義的正當程序侵害」。

對於聞泰科技的指控，荷蘭經濟事務部發聲明回應表示，部門或部長未以任何方式發起或影響企業法庭程序，荷蘭司法機構完全獨立。

