美股大漲助攻台股重返月線 年底作帳行情啟動

2025/11/30 10:18

美股大漲助攻台股重返月線年底行情啟動。（擷取自奇摩股市）美股大漲助攻台股重返月線年底行情啟動。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕受美股大漲影響，台股上週回神大漲1191.54點、單週漲幅4.51%，以2萬7626.48點作收，成功重返月線之上；法人多認為，美國降息，加上AI概念股轉強，配合集團股及業績題材股強勢表態，年底作帳行情與旺季行情再度啟動。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，目前市場對於聯準會12月降息預期回升至8成，帶動整體投資氣氛好轉，配合美股反彈激勵台股轉強，有利於強勢族群輪動，且AI產業展望佳，台股技術指標KD與RSI指標同步向上，整體技術面有利多方走勢，配合集團股及業績題材股強勢表態，年底作帳行情與旺季行情再度啟動，惟成交量仍須適時放大，預期指數將呈震盪盤堅走勢。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，此波修正屬於短期雜音，從總體經濟與產業基本面來看，台股仍維持長多格局，AI結構性成長趨勢不變，若大盤量穩價增並站穩季線，搭配2026年AI強勁展望，年底前仍有望啟動跌深反彈行情。

元大投顧從量價結構來看，台股創歷史新高後，隨即反轉而下，並且在此波探底過程當中，首度回測季線，幸好季線依舊上揚，對指數具拉引作用，暫時順利獲得支撐，目前剛收回月線，多空持續攻防；值得注意的是，這次下跌K線圖上，黑棒遠多過紅棒，顯示大盤籌碼仍不穩，整理期間恐會加長。

