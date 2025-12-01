LTN經濟通》AI狂熱似曾相識？19世紀有前車之鑑

19世紀中後期的美國，是鐵路大建設的時代，當時鐵路被視作改變交通、物流、經濟結構的革命性基礎建設，吸引大量資金湧入。（示意圖，法新社資料照）

19世紀美國鐵路大建設 也曾吸引大筆資金投入

〔財經頻道／綜合報導〕19世紀中後期的美國，是鐵路大建設的時代，當時鐵路被視作改變交通、物流、經濟結構的革命性基礎建設，吸引大量資金湧入。鐵路公司如雨後春筍般成立，投資者紛紛下注未來的高速交通網絡，這種「基礎設施+未來想像」的組合，被投資業界認為，相當類似今天的AI／算力產業所代表的「資料中心、AI 基礎設施+未來經濟願景」。

當年「鋪鐵軌完成期待貨運、客運大爆發，將有高額回報」成了吸金邏輯，不少投資者押注於「未來需求」，認為一旦交通網絡鋪開，就會爆發經濟與人口遷移、城市擴張、物流革命。

然而，實際上對鐵路的需求、貨運量、票運客流等「真實經濟回報」，遠落後於資本投入與投資人預期。結果出現巨大的供給過剩，導致鐵路里程數迅速膨脹，但實際運能利用率不足。最終導致多家鐵路公司破產、債券價值歸零、投資者血本無歸。

以美國為例，在1865至1873年之間，大量資金投入鐵路建設；但1873年恐慌爆發，觸發一連串倒閉與金融恐慌，造成數百家鐵路公司關門，股市崩跌，大量企業倒閉、數千人失業，美國經濟陷入長期低迷。

現今，AI／生成式AI、巨量運算能力、資料中心、半導體晶片等，正成為資本追捧的熱點。外媒認為，這類似於當年鋪鐵路軌的龐大建設，只是這回是「算力、數據與算法」。

現今AI正成為資本追捧的熱點。（彭博資料照）

MIT：有95%的組織 無法從AI投資中獲利

19世紀英美經歷的鐵路投資熱潮，和最近圍繞AI的投資熱，是金融界人士最近經常提起的對比：投機性強、基礎設施需求大、資本密集、回報週期不明，真正具備可持續商業模式與盈利能力的公司並不多。

更具體來說，晶片與AI基礎設施公司就像當年鐵路公司的「軌道與樞紐」，股票市場正試圖確定這些投資何時能夠獲得回報。今年10月財報說明會上，Meta預估今年的設備投資額為720億美元，預測2026年將「顯著高於」今年，但隔天股票就因遭拋售而下跌10%以上。

麻省理工學院的研究人員表示，目前約有95%的組織無法從生成式AI的投資中獲利。資金與市場熱度，讓整個產業看似有極大的可能性，但是否真的能支撐起持久、穩健的生態，以及回報投資者？仍有待觀察。

近期多家機構與投資人警告，AI股票與基礎設施的估值，正出現「泡沫特徵」。《路透》報導，今年與AI相關股票的大幅回調，揭示市場的懷疑聲音。部分市值曾經高飛的公司，儘管公布佳績，也未能讓股價持續上揚，顯示出追捧AI的資金，與對未來收益的預期可能過於樂觀。

《彭博》也指出，儘管資金投入空前之大，但沒有人能確定這些投入最終會如何變現：投資者仍在押注「AI的未來回報」。新加坡政府投資公司（GIC）首席投資長Bryan Yeo就指出，早期創投領域存在一些炒作泡沫，許多創投、早期AI新創公司吸金迅速，但實際收益仍不穩，部分甚至尚未盈利。

正如當年的鐵路投資者錯估貨運與客運需求。高勝經濟學家在1份報告中表示，數十億美元的巨額投資湧入美國AI基礎設施是可持續的，這緩解了人們對該行業支出狂潮可能過熱的日益增長的擔憂。

《路透》報導，今年與AI相關股票的大幅回調，顯示市場的懷疑聲音。（示意圖，彭博資料照）

AI基礎建設恐供過於求

但儘管AI投資的整體宏觀經濟理由仍然強勁，但該名經濟學家警告，「最終AI贏家仍然不太明朗」，快速的技術變革和低轉換成本可能會限制先發優勢。換句話說，若AI基礎設施過度建設（大量資料中心、過剩算力），但應用、商業化速度跟不上，也可能導致供過於求、資源閒置。

這也意味著，當資本被科技未來想像過度點燃，一旦現實落後於預期，崩盤將對投資者傷害最大。《Business Insider》也報導，部份市場分析已開始警告，若資本支出（CapEx）過高、折舊加速、需求未達預期，AI 設備可能變成「沉重負擔」而非「資本利器」。

AI的基礎設施包括資料中心、高效能GPU／晶片、大量電力與冷卻系統等，這與鋪設鐵軌、建築車站、橋樑、軌道網絡等基礎建設異曲同工。很多掛著「AI」、「生成式 AI」、「高算力晶片」、「資料中心」標籤的企業，仍只是靠未來預期估值，在缺乏穩定營收的情況下獲高估。

此問題就猶如像當年的鐵路公司，有的只是鋪軌、畫大餅，並沒有穩固的貨運／客運／物流需求來支撐其營運。

國際貨幣基金組織（IMF）警告，目前AI投資熱潮，可能導致類似2000年網路泡沫的崩盤。（路透資料照）

AI時代也可能迎來一次經濟與社會轉型

國際貨幣基金組織（IMF）警告，目前AI投資熱潮，可能導致類似2000年網路泡沫的崩盤，但因多數投資並非依賴債務，對整體金融體系的衝擊可能有限。

19世紀的鐵路泡沫揭示出，革命性技術與基礎設施，確實能重塑經濟版圖，但資金、投機與過度熱情，也可能讓很多人「搭不上最後一班列車」，而現今AI投資景況，與過去的「鐵路狂熱」似乎有著驚人的相似。

但另一方面，如果能建立真正穩健的基礎設施、商業模式和生態，就像鐵路網絡最終推動工業化與經濟整合那樣，AI時代也可能迎來一次深刻、長遠的經濟與社會轉型，屆時無論是運輸革命後的城市化、物流革命，還是未來的算力經濟、智慧產業，都可能受惠。

至於AI是泡沫嗎？《路透》報導，Google的「人工智慧模型」1結論顯示：「雖然AI的核心技術被認為是項真正、且可能具有革命性的發展，但目前市場估值是否可持續，或者該行業是否正經歷著類似泡沫的過度繁榮和投機時期，仍然存在很大的爭議。」

