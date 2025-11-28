斷交好後悔！宏國大選將掀牌 彭博爆台灣有望罕見戰勝北京

宏都拉斯將舉行總統大選。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕北京近年不斷挖台灣邦交國，不過，《彭博》28日指出，中國這項外交攻勢有可能在本月宏都拉斯總統大選，遭遇台灣罕見的逆轉勝。兩名民調領先總統候選人都承諾切斷與北京的關係，並與台灣重新恢復邦交。

報導說，10月民調領先的前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）及居次的前市長阿斯夫拉（Nasry Asfura），皆主張強化與美國的關係，尤其是美國是宏國最大的貿易夥伴，也是移民主要目的地。

美國總統川普呼籲宏都拉斯支持阿斯夫拉，並在社群媒體上表示，他是三人中唯一能與他合作的人。川普正要求貿易夥伴與北京保持距離，因此這場選舉被視為中美洲是否順應川普新一輪外交施壓的重要指標。

報導說，宏國現任總統卡斯楚2023年上任後不久，決定與台灣斷交並與中國建交，理由是此舉可為宏國帶來貿易與融資機會，卻遭納斯拉亞與阿斯夫拉批評卡斯楚政府與台斷交的決定，害慘宏國出口。尤其台灣曾是宏國白蝦最大買家，自斷交後台灣進口量大幅下滑。

兩位候選人還砲轟，卡斯楚政府口中的中國投資承諾並未落實，未能帶動預期的發展。

報導提及，北京與台北多年來透過貸款、基礎建設、援助等方式，競相爭取仍承認中華民國的少數邦交國。但過去十年來，包括巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多陸續轉與北京建交，反向重新承認台灣的案例極為罕見。

美國陸軍戰爭學院拉丁美洲專家艾利斯（Evan Ellis）說，從經濟層面來看，宏國與中國的關係並未如預期帶來好處，這是荷包問題，同時也代表著宏國想向西方與美國靠攏的政治訊號。美國仍是宏國商品的最大買家，而對中國出口則不到1%。

報導還指出，卡斯楚在2023年訪問北京時曾說，中國將協助建設水力發電等基礎設施，雙方也會推動自由貿易協定，但美洲對話組織亞洲暨拉美計畫主任邁爾斯（Margaret Myers）稱，斷交台灣、轉向中國，並未為宏國政府帶來原先預期的資金流入，且許多項目都沒有落實。

