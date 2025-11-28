小摩改變預期立場 聯準會下月降息機率逼近9成

市場押注聯準會12月將再度降息1碼。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透28日報導，隨著交易員加大聯準會（Fed）下月降息的押注，美元料將創4個月以來單週最疲軟表現。根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場認為聯準會12月10日政策會議上做出降息0.25個百分點（1碼）的機率，已從一週前的39％飆升至87％。

衡量美元對6種主要貨幣強弱程度的美元指數（DXY）昨上升0.11％報99.68，在連續5個交易日下滑後，恢復部份失土，但仍將創7月21日以來最大單週跌幅。

在包括紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯（John Williams）等聯準會主要決策官員表態，支持短期內降息的立場後，摩根大通（小摩）改變立場，預測聯準會下月將降息1碼，先前這家華爾街最大銀行預期聯準會將延後至明年1月才降息。

小摩在給客戶的報告說，「我們預期1月將最後1次降息。儘管聯準會下一次政策會議的走向仍難以預料，但我們現在認為聯準會官員最新一波的表態，增加兩週後降息的可能性」。

高盛也公佈報告說，由於在12月聯準會政策會議前沒有其他主要經濟數據公佈，因此9月的遠高於預期的就業報告或許已篤定聯準會將於12月降息1碼。

小摩與高盛的降息預期，與市場的觀點一致，在就業報告公佈後，但在威廉斯發表談話前，聯準會將降息的預期不斷上升。

彭博報導，儘管市場升高對聯準會降息的押注，推升全球股市創下6月以來最佳單週表現，但11月最後1個交易日的市場動能減弱，芝加哥商品交易所（CME）的技術性問題，影響交易。

芝商所28日因一個資料中心的冷卻系統故障，導致期貨與選擇權交易中斷，包括美國國債期貨、標普五百指數期貨、美國原油、天然氣、棕櫚油，以及黃金等交易受影響。EBS外匯交易平台也受到波及。星展銀行分析師指出，由於適逢美國感恩節假期，交易量減少，因此外匯的波動放緩。

