驚動美方？檢調搜索羅唯仁住處扣押不動產 美國務院回應了

2025/11/28 19:17

台積電前資深副總羅唯仁退休後，疑帶機密資料轉任英特爾執行副總，台積電25日對羅唯仁提出正式訴訟。（美聯社資料照，美編組合成）台積電前資深副總羅唯仁退休後，疑帶機密資料轉任英特爾執行副總，台積電25日對羅唯仁提出正式訴訟。（美聯社資料照，美編組合成）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電前資深副總經理羅唯仁退休後轉投競爭對手英特爾，擔任執行副總裁，被懷疑可能「帶槍投靠」。高檢署27日指揮調查局對羅位於台北市松山區、新竹縣竹北市的住居所搜索，扣得電腦、隨身碟等證物；檢察官另依刑事訴訟法規定向智慧財產及商業法院聲請扣押羅的股票、不動產獲准。外媒也關注此事件發展，美媒《Oregonlive》詢問美國政府看法，美國務院表示，目前對於這起搜索行動不予置評。

本報揭露，羅唯仁退休前，指派屬下幫他影印大批先進製程技術相關機密資料並進行簡報後，高檢署旋即簽分他字案調查。

高檢署27日指揮調查局對羅位於台北市松山區、新竹縣竹北市的住居所搜索，扣得電腦、隨身碟等證物；檢察官另依刑事訴訟法規定向智慧財產及商業法院聲請扣押羅的股票、不動產獲准。

檢方並未說明查扣多少張股票，但以羅退休前持有1348張台積電股票及兩房產計算，初估至少20億元；據了解，擁有美國護照的羅唯仁，早在10月間已出境赴美。

英特爾執行長陳立武也證實，「全力支持」羅唯仁加入英特爾，並否認有關羅唯仁加入英特爾涉及智慧財產權轉移的指控。英特爾也聲明「人才在企業間的流動，是業界普遍且健康的現象」。這樣的說法讓業界嘖嘖稱奇，因為羅唯仁已75歲，這樣歲數的人才並非是企業間普遍且健康的流動現象。

這起事件也引起外媒關注。美媒《Oregonlive》直言，英特爾和台積電是多年的競爭對手。然而，在過去幾年裡，台積電憑藉更先進的製造技術取得壓倒性優勢。英特爾正努力追趕，並希望贏得一些台積電的客戶。

報導說，台灣檢方搜查羅唯仁住處，凸顯了台灣對其半導體產業的極度重視，同時也引發潛在的地緣政治問題，因為美國是台灣的重要盟友，也是抵禦中國可能侵略的關鍵力量。

報導並提及，川普政府向英特爾投資近90億美元，使美國政府成為這家晶片製造商的最大股東。美國國務院表示，目前對搜索行動（指高檢署搜索羅的住處一事）不予置評。

