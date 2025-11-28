買了會後悔？外媒勸「黑五」不宜衝動掃貨的5款商品

各商家紛紛祭出優惠，搶攻黑色星期五購物商機。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕為了迎接黑色星期五購物節，各賣場紛紛祭出優惠搶商機。外媒則提醒消費者「黑五」不宜衝動購買的5款商品，包括塑膠容器、沒有足弓支撐的鞋子、塑膠砧板、不舒適或品質低劣的運動服、含有 PFAS 和鐵氟龍的不沾鍋。

《Eating well》28日報導，黑色星期五的促銷活動涵蓋許多最喜歡的零售商，促銷商品琳瑯滿目，不建議把錢浪費在某些產品上，例如塑膠容器、劣質鞋、塑膠砧板等等。

請繼續往下閱讀...

文章指出，黑色星期五不宜購買的5款商品，以及更值得購買的商品。

1、不要買塑膠容器，選擇玻璃容器：研究表明，即使塑膠容器只是放在食品儲藏室裡，也會釋放塑膠微粒。根據塑膠的種類，這些容器也可能含有雙酚A（BPA），這是一種已知的內分泌干擾物。

2、不要買沒有足弓支撐的鞋子，可選購支撐型運動鞋：足科醫生建議購買步行鞋時，首先考慮的是足弓支撐。除了足弓支撐之外，最佳功能則因人而異，可依照個人狀況選購。

3、不要買塑膠砧板，改買木製砧板：膠砧板會成為塑膠微粒的另一個來源，食品科學家和營養學家也正是出於這個原因， 提醒人們不要使用塑膠砧板。

4、不要買不舒適或品質差的運動服，改買穿比較久且舒適的服飾：太繃的緊身褲和悶熱的運動服，穿起來讓人不舒服。

5、不要買含有 PFAS和鐵氟龍的不沾鍋，改用鑄鐵鍋或不銹鋼鍋：不沾鍋是個複雜的問題，成千上萬種 PFAS（全氟烷基化合物 ）會滲入這些塗層中，而這些塗層的監管並不嚴格。鐵氟龍也是人們避免使用不沾鍋的另一個原因。為了避免任何不必要的擔憂，可使用普通的鑄鐵鍋、琺瑯鑄鐵鍋和不銹鋼鍋等。

