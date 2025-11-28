核三2027年重啟？2大報告是關鍵 看核安會點頭與否

台電提出核電現況評估報告，核二、核三獲得經濟部同意。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部昨（27日）通過核二廠、核三廠現況評估報告，台電「自主安檢」與「再運轉計畫」將同步展開，台電董事長曾文生表示，明年3月會將再運轉計畫送核安會審查，但這只是第一階段，安檢所需時間與是否有新的強化項目，無法幫核安會代答，且「再運轉計畫執行結果報告」也要再送審。外界估計，最快的核三廠是要3.5年到4年才能重啟。

經濟部上午表示27日已核定台電核電廠現況評估報告，其中，台電核一廠經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則評估具有再運轉可行性，台電會同步啟動自主安全檢查，並再明年三月正式提出「再運轉計畫」。

外界關切相關計畫所需時間、預算、環評要求等，曾文生下午接受媒體訪問表示，台電是執行單位，現在「核安會開了一張考卷」，台電正逐步完成所需內容，再提交核安會審查。

根據「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第16條到16條之2，明確規範出台電考題，16條有台電的自主安檢項目、16條之1則有再運轉計畫所需文件。而最關鍵則是16條之2，台電還是要把再運轉計畫執行完成並提出「再運轉執行結果報告」，經過核安會審查核定才能重啟，這會是重啟的最後一哩路。

曾文生表示，台電目前只能確定第一階段的「自主安檢」需耗時1.5年到2年，例如核電廠核島區需要原設計廠商協助自我安全檢查工作，正積極與原廠洽談中。

但據了解，第二階段約需耗時2年左右，整體來看，核二廠停機較久，且爐心內燃料棒要移出才能檢測，核三最快2028年中至2029年左右有重啟運轉機會。

重啟預算方面，曾文生也回應，按年度預算編列，「就是我做到什麼地方需要多少錢」， 估大筆預算要等到自我安檢、核安會審查到一個階段，才能夠確定整體經費規模。他強調，目前國際電力設備是賣方市場，台電會努力及早規劃。

