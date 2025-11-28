再生雙法明年上路 路迦生醫肝癌療法有機會取得臨時藥證

路迦受邀參與政府主辦「再生醫療施行前說明會」，目前「肝癌臨床二期試驗」已列為CDE重點輔導案件，有望在法規落地後成為首批取得有條件式臨時藥證者。圖左為董事長唐稚超。（圖:路迦提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕隨著「再生醫療製劑條例」及「再生醫療法」將於2026年正式上路，台灣再生醫療產業將迎來法規鬆綁、制度明確與審查加速的全新時代。興櫃路迦生醫（6814）目前進行中的「肝癌臨床二期試驗計畫」，獲得CDE（藥品查驗中心）列為重點指標案件在進行輔導中，有望成為在法規正式落地後，第一批取得有條件式許可的臨時藥證。

路迦生醫表示，公司多年致力於癌症免疫細胞治療創新，自主研發的專利細胞療法「LuLym-T」已取得多項國際與國內重要里程碑，在國際上已和韓國GCC集團的GC Cell簽訂國際戰略合作，以及在肝癌術後預防復發，已獲得美國FDA核准孤兒藥資格（ODD）與IND核准，於台灣TFDA推進第二期臨床試驗，目前收案結果已完成前階段進度，且第三方期中報告結果已達研究團隊預期結果，並同步推進頭頸癌等多項臨床試驗。

請繼續往下閱讀...

展望2026年，路迦對營運重回成長軌道深具信心。在政策全面上路後，該公司將持續以「臨床數據×國際認證×多國市場」為三大核心策略，進一步推動LuLym-T的適應症拓展、製程自動化與產能升級、與大型醫療院所擴大合作、並同步準備國際市場的製劑許可申請，打造具備擴張性與可複製性的細胞治療商業模式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法