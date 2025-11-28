政治口水是一時 吳音寧婉拒台肥董事

吳音寧婉拒台肥董事。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台肥（1722）今日傍晚公告法人董事異動，行政院中部聯合服務中心副執行長農業部代表人吳音寧婉拒，因此法人董事異動，此舉也呼應11月4日吳音寧臉書po出「大家的支持與鼓勵，我都收到了，真的非常感謝?。政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」

台肥10月31日晚間無預警公告，前董座李孫榮遭農業部撤換法人董事代表，一度傳出由接任法人董事的吳音寧出掌，但11月3日晚間台肥又緊急公告農業部法人董事代表換人，原農業部代表人莊老達更換成台肥總經理張滄郎，且即日起生效；而後11月4日董事會改選由張滄郎升任董事長，吳音寧則擔任董事。

而11月4日當天，吳音寧一早就發文指「政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，繼續一起努力」；台肥董事會投票後受訪也僅低調表示感謝，重申「不管在什麼位置，繼續一起努力」。

