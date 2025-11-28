台灣快看！未來10年席捲全球經濟3大技術浪潮 以色列全說了

以色列創新局主席認為，未來10年塑造全球經濟的三大技術「浪潮」是晶片、量子和生物融合。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列創新局主席史德培（Alon Stopel）表示，未來10年塑造全球經濟的三大技術「浪潮」是晶片、量子和生物融合，他敦促以色列政府將它們視為國家戰略優先事項。

以媒《Calcalistech》報導，以色列創新局主席史德培說，我們不僅著眼於近期，也著眼於下一波技術浪潮。我們正在思考如何確保以色列在全球舞台上繼續扮演重要角色，以及如何才能長期保持以色列在高科技領域的領先地位。

他指出，以色列創新局的年度預算約為20億謝克爾（約台幣192億），主要集中在私部門投資不足的領域，「我們的職責是糾正市場失靈，支持學術研究、私人企業家、公司和聯盟，並致力於消除阻礙技術進入市場的監管壁壘。」

史德培強調，以色列目前是全球領先的深度科技生態系（deep-tech ecosystems）之一，過去六年，以色列深度科技領域已募集280億美元（約台幣8764億）資金，佔全球融資總額的36%。以色列擁有超過1500家活躍的深度科技公司。

他表示，第1波戰略浪潮是晶片產業，它處於全球競爭的核心，各國都在投入數千億美元，因為半導體如今已成為國家安全的一部分。以色列約有10%的高科技從業人員從事晶片行業。英特爾、Tower、Nova和Camtek只是其中的一些旗艦公司。他還補充，人工智慧加速了對矽晶圓和先進封裝技術的需求。

第2波浪潮是量子技術，涵蓋計算、通訊和感測。他指出，我們正處於量子技術日益成為國家安全規劃核心的時期。在以色列，從量子位元到軟體，整個技術堆疊都很活躍。

第3波浪潮是生物融合，即生物學與工程的融合。史德培強調，這個領域「潛力巨大，我們談論的是一個價值3至4兆美元（約台幣93.9兆至125.2兆）的市場。最終，全球高達60%的生產將依賴生物過程。」

