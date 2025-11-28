連富人都開始省！專家揭6項消費「有錢人正在重新思考」

《GOBankingRates》報導，專家指出，今年富裕族群削減最多的6大奢侈消費項目。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國理財網站《GOBankingRates》報導，在經濟不確定的時期，即便是上層階級也會開始縮減預算，當日常開銷變得吃緊時，那些看似理所當然的奢侈享受，也逐漸成為被削減的對象。以下是專家指出，今年富裕族群削減最多的6大奢侈消費項目。

1.度假別墅：富人現在不太可能積極尋找第二間房產，甚至可能考慮出售現有的度假別墅。專家Keith L. Magness 說，「在高利率、上升的房產稅，以及跨國持有房屋帶來的不便等因素下，許多富裕家庭已不再追求第二（或第三）間度假屋。」

2.智慧家居應用產品：部分專家指出，以前備受追捧的「智慧家庭」不再像過去那麼普遍。許多富有人家反而追求簡約，而非科技，不僅為了便利，也為了節省花費。

Boudreaux Design Studio的室內設計助理Daysi Hernandez指出，「隨著住宅越來越仰賴數位與自動化系統，許多人開始感到持續連線與不穩定技術帶來的疲乏」、「為每個裝置管理大量的App與帳號，已使便利變成一種挫折。為了簡化生活並避免不必要成本，許多屋主開始『去科技化』家中空間，把智慧家庭轉變為平靜、實用且具有永恆質感的居住環境。」

3.新家具：即使是超級富裕族群，現在也不太會換新沙發或地毯。財經專家Melanie Musson表示「富人正在等待經濟不確定性過去」、「他們不再重新裝潢客廳，而是選擇把現金握在手上。」

4.高級時尚：雖然富人通常都穿著昂貴的衣服，但他們的購物預算正在減少，如今，富人和一般消費者一樣開始尋找划算的選擇。專家指出，「在經濟不穩定的情況下，即使是最富有的消費者，也開始對購買更為挑剔」、「因為變數太多，即便是富人，也延後購買潮流導向的奢侈品，改選擇價格更低、或是更耐用、回報率較高的基本款。」

5.旅遊：專家表示，儘管富裕消費者通常偏愛以體驗為主的奢華旅遊，但通膨推高旅遊成本，他們對於花費在頂級旅遊上的態度變得更謹慎，尤其是那些可能被視為浪費的奢華行程。

6.收藏車：某些富人過去會把多餘資金投入經典老車，但專家觀察到，近來購買老車的趨勢已開始下降，他們不再那麼積極地擴大收藏，由於市場行情低迷，他們正在等待熱潮再次回歸。

