Fed降息＋央行持續買進 明年金價有望超過4900美元

〔編譯魏國金／台北報導〕數家大型銀行預測，隨著各國央行的需求持續強勁，以及預期聯準會（Fed）降息的提振，金價將擺脫近期的修正，明年再創歷史新高。

德意志銀行公佈的最新研究顯示，其將2026年平均金價預期從之前的每英兩4000美元上調至4450美元，並預測全年交易區間為3950美元至4950美元之間。

德意志銀行研究分析師Michael Hsueh指出，「穩定的投資人流入與技術措施顯示，倉位調整已經完成，整體需求的成長超越供給，第3季資料也顯示央行持續買進」。

此前，金價從上月每英兩逾4380美元歷史高點暴跌，之後出現震盪性反彈。

隨著全球央行大量買進黃金，推升價格，與此同時，在地緣政治緊張以及對美元長期穩定性的疑慮下，尋求避險資產的投資人需求強勁，使今年初該貴金屬市場出現歷史性漲勢。

高盛全球大宗商品研究主管Daan Struyven指出，該投資銀行預期明年底前，金價將上漲近20%至每英兩4900美元。他說，「我們認為，2025年兩個推升金價上漲的驅力，2026年將再現」。

他指出，自2022年凍結俄羅斯資產以來，各國央行買入黃金規模結構性升高，以及預期聯準會明年持續降息，將降低持有黃金等非收益資產的機會成本。他補充，「我們獲得了央行買進與私人投資人雙雙支持」。

聯準會9月恢復降息週期，今年以來已兩度降息，每次降息0.25個百分點（1碼）。根據芝商所FedWatch工具，市場押注下月再度降息1碼的機率上升至87%。

根據最新官方數據，截至10月，中國人民銀行已連續第12個月買進黃金，增持3萬英兩黃金，使其黃金儲備達到7409萬英兩，價值達2972億美元。

