攜手AMD 華碩ProArt系列全新力作完美演繹光影色真

華碩ProArt影視菁英交流會，今年加碼請來重量級合作夥伴AMD共襄盛舉，並以「光影流金，色真映像」為題，盛大登場。（華碩提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕2024首度舉辦獲得各界廣大迴響的華碩ProArt影視菁英交流會，今年加碼請來重量級合作夥伴AMD共襄盛舉，華碩表示，此次以「光影流金，色真映像」為題，盛大登場，盼循光影為序，色真為詩，織就動人篇章，呈現影像藝術的專業與極致之美，為從事相關領域從業人士、後期製作專家、內容創作者，以及所有對ProArt系列產品感興趣的潛在用戶，提供深入瞭解、體驗華碩頂尖創新應用，彼此交流互動的重要平台。

華碩全球副總裁暨顯示器事業部總經理邱耀輝表示，華碩ProArt系列自2011年推出首款螢幕以來，持續以最無與倫比的顯示技術滿足所有創意專業人士苛求完美的態度與精神，是其物色硬體設備時不容錯過的理想首選；經過多年發展，產品線更臻成熟完備，甚至涵蓋主機板、顯示卡、電腦機殼，希望藉此幫助更多創作者讓想法付諸實踐，忠實呈現，成為深得信賴的貼心夥伴。

AMD台灣通路業務總監吳淑惠表示，作為驅動創作核心的ASUS高效能工作站，搭載Ryzen Threadripper PRO 9000 WX系列處理器，其內建AMD PRO專業技術，能提供企業級安全與管理功能，協助領導者或IT決策者在任何情況下都能獲得最可靠穩定的強大效能。

華碩指出，本次交流會，除了於2025國際廣播電視設備展（IBC）中發表的匠心之作，亦有多款新品領先全球登台亮相，包括12G-SDI現場監看OLED螢幕PA27USD、ProArt Cinema 81吋Micro LED高亮度螢幕PQ099，還有專為後期調色量身訂製的OLED螢幕PA27UCDMR / PA32UCDMR-K等。

同時，另請來本屆金馬最佳視覺效果獎得主，也是「夢想動畫」視效總監的溫兆銘，獨家解密電影《96分鐘》幕後特效製作，以及由「再現影像」資深工程師曾俊瑋帶來的影視創作者終極加速解決方案；再加上Sony專業攝影機、DaVinci Resolve Studio / Calman調光校色工具展示，匯聚前瞻軟、硬體和業界菁英實戰經驗分享，全面加速、最大化影視製作流程效益，型塑無縫接軌的高效能生態系。

