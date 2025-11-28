創15年新高！主計總處上修今年GDP至7.37％ 明年估3.54％

主計總處上修今年GDP至7.37%。（歐新社檔案照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今更新GDP預測，今年經濟成長率由4.45%上修至7.37%、創下15年新高，較8月中預測數大幅上修2.92個百分點，明年經濟成長率則由2.81%上修至3.54%、上修0.73個百分點。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰說明，今年GDP上修至7.37%，主要是第3、4季出口表現明顯上修，預估今年出口值6249億美元、上修357億美元，明年出口值6644億美元、上修623億美元；加上普發現金效益反映在今年第4季及明年第1季，對第4季GDP影響1個百分點，因此今、明年GDP均大幅上修。

根據主計總處統計，2023年及2024年經濟成長率分別修正為1.08％（原統計為1.12％）及5.27％（4.84％）；2025年第1、2季經濟成長率修正為5.54％（原為5.45％）及7.71％（8.01％）；第3季初步統計經濟成長率為8.21％，較10月概估數增加0.57個百分點；預測第4季經濟成長7.91％、上修6.19個百分點；今年經濟成長7.37％、上修2.92個百分點；明年經濟成長3.54%、上修0.73個百分點。

另，主計總處預測今年每人GDP為3萬8748美元，每人GNI為3萬9845美元，CPI上漲1.67％；預測明年每人GDP為4萬951美元，每人GNI為4萬2070美元，首度破4萬美元，CPI上漲1.61％。

