虹堡看好明年重返雙位數成長 Android轉型帶動產品換機潮

虹堡正與大型潛在客戶進入最後遴選階段，若順利取得新案，最快將自明年第三季開始挹注營收。（虹堡提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠虹堡（5258）今天在法說會表示，安卓（Android）系統具備更佳的應用彈性，替代Linux系統已是產業明確趨勢，目前安卓在虹堡整體銷售占比已達八成以上，後續配合全系列產品升級、iPOS等新產品量產，可望帶動一波明顯的換機需求，助力明年營運可望恢復高個位數至雙位數成長。

虹堡觀察，目前旗下銷售時點情報系統（POS）系列產品齊全，市場反應良好。整合支付功能的平板（iPOS）因應全球POS設備朝向ECR與支付整合發展，預計明年第二季完成準備、第三至第四季開始貢獻營收。主力產品也同步朝PCI 7.0規格升級，以因應大型客戶導入時間表，預期將帶動終端市場一波換機潮。

此外，虹堡5G產品雖已具備量產能力，但因市場主流仍以4G為主，在成本下修前滲透將相對有限。虹堡也持續在終端設備導入邊緣人工智慧（Edge AI），透過模組化升級強化影像辨識與運算效能；在雲端服務部分，公司鎖定提供終端裝置維運、遠端管理與部署等功能，逐步建立具經常性收入特性的雲端服務模式，作為長期轉型的基礎。

展望明年，虹堡對成長前景抱持審慎樂觀。除產品升級與市場復甦外，虹堡正與美國與法國的大型潛在客戶進入最後遴選階段，若順利取得新案，最快將自明年第三季開始挹注營收。公司也指出，長期將朝「HAI（硬體AI整合）」方向轉型，強化產品單價與差異化能力，並透過多地生產布局分散供應鏈風險。

