52歲男擁2381萬爽提早退休 不到2年因「1事」慘重回職場

日媒以真實案例揭示，提早退休看似光鮮亮麗，但「無限的自由」對許多人而言反而是一種壓力，甚至可能導致生活失控。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕「提早退休、財富自由」（FIRE）是不少人的夢想，然而，在這背後卻可能隱藏著鮮為人知的現實。日本一名52歲男子資產累積1.2億日圓（約新台幣2381萬元）資產後，辭去工作超過30多年的職務，認為自己抓住了「永遠自由」的門票，自信宣稱自己擁有「不工作也能活」的才能。然而，他夢想中的退休生活，僅僅維持不到2年，就被一場突如其來的事情徹底改寫。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，52歲的佐藤義明（化名）年收入約500萬日圓（約新台幣99萬元），因與家人同住、生活費低，30歲後便持續投入定期投資。他在50多歲時資產突破1億日圓（約新台幣1984萬元），加上退休金，總額達到了1.2億日圓，他立刻選擇提早退休，展開自認「夢幻般」的無業人生。

離開他工作多年的公司後，第二天，他的「自由生活」就開始了，他說，最初的幾週簡直像在天堂一樣，睡到自然醒、沉迷舊劇和動畫、整天穿著居家服不出門。然而，這份毫無節制的自由，很快侵蝕他的生活。3個月後，他開始「早上就喝酒」，從啤酒喝到整瓶威士忌；白天追劇、夜晚遊走夜生活，日夜顛倒的狀態持續惡化。

半年後的某天清晨，他在沙發上醒來時突然天旋地轉、劇烈嘔吐，甚至無法站立。緊急就醫後，醫師告知「你的自律神經已完全失衡，原因是長期酗酒、深夜外出與亂掉的生活作息。」這句警告讓佐藤首次意識到「FIRE後的自己正在毀掉身體」。

雖然他大約一週後就康復了，但醫生的話卻一直迴繞在他心頭，他回顧了自己之前的人生，意識到如果繼續這樣下去，他的身體終將垮掉，這是他退休後第一次感到生活陷入危機。康復後，他開始尋找短期工作，並在食品批發倉庫做搬運的體力活，隨著身體漸漸恢復規律，他戒掉深夜外出，也重新找回過去的踏實感。半年後，他甚至去考堆高機執照，工作表現獲得認可，最終在離職不到2年的時間內重新回到全職職場。

理財專家指出，FIRE看似光鮮亮麗，但「無限的自由」對許多人而言反而是一種壓力，甚至可能導致生活失控。擁有大筆資產固然能提供選擇，但真正決定幸福的，往往是人際連結、社會參與與生活節奏。

