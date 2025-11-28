談羅唯仁涉洩密案 黃仁勳：台積電不是單靠一個人

輝達執行長黃仁勳結束台灣快閃之行。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達執行長黃仁勳昨日旋風式來台，今日下午搭機返美，針對近期台積電（2330）提告前資深副總經理羅唯仁轉任英特爾恐涉洩密一案，黃仁勳回應，他不清楚相關細節，但台積電能有今天的規模不是單靠一個人，靠的是整體的企業文化、複雜製程技術與商業營運計畫，台積電是服務全世界的大公司，他對台積電有信心，台積電在保護輝達資訊管控做得非常好，他從沒擔心過。

至於輝達如何保護公司關鍵技術，黃仁勳指出，輝達花了33年才走到今天這一步，輝達的技術相當複雜，技術存在於輝達的晶片、系統和軟體之中，包括各種不同晶片，不僅有繪圖處理器（GPU）而已，所有技術都必須整合在一起才能成功，輝達的技術非常難以被複製，這麼多年以來，一直有人加入輝達工作，也有少數人離開，輝達多數員工任職時間都很長，甚至有人一待就超過20年以上，輝達的技術非常難以複製，因為技術難度非常高，即使有人離開也無法帶走什麼，他不會擔心。

有關近來記憶體、高階產能吃緊，黃仁勳說，目前AI市場需求非常強勁，供應很緊俏，輝達採用台積電最先進的晶圓代工、複雜的記憶體、CoWoS先進封裝、交換器、電纜、電源供應器等，每一樣東西都很複雜，但輝達的供應鏈很強，會繼續努力加快速度。

黃仁勳預告明年1月將來台參加公司尾牙，和員工一起慶祝農曆新年，原本他期待下次能和家人一起回來過年，但行程很緊湊，要去很多地方，並不輕鬆，因此家人應不會同行。

黃仁勳透露今日上午拜訪一些朋友，吃了牛肉麵，還體驗了腳底按摩。

