勞動部鐘點看護工再增6家試辦單位 擴及桃園市、雲林縣、嘉義縣市

勞動部今日公告，「多元陪伴照顧服務試辦計畫」即日起增加6家試辦單位（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今年4月開辦的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，目前有6家試辦單位提供服務，累積總服務時數已突破2.4萬小時，根據勞動部統計，服務時數最多的單一試辦單位，累積已破9000小時，且以4小時的服務使用頻率最高。勞動部今（28）日再公告新增6家試辦單位，已完成人力招募與培訓，即日起可接受民眾諮詢並正式提供服務的區域，已涵蓋直轄市六都共15縣市。

俗稱「鐘點看護工」的多元陪伴照顧服務試辦計畫，是勞動部為回應民眾「臨時、短期、緊急」照顧需求家庭為主，申請資格包括具有效期間內身心障礙證明、具有效期間內全民健康保險重大傷病資格、具三個月內就醫或手術紀錄、符合聘僱外國人從事家庭看護或中階家庭看護工作的被看護者資格，及經長期照顧管理中心評估屬長期照顧需要等級第二級至第八級。

請繼續往下閱讀...

勞動部今日公告，即日起正式提供服務的6家試辦單位，擴增桃園市、雲林縣、嘉義市及嘉義縣等服務區域，包括社團法人台北市社區銀髮族長期照顧發展協會（臺北市）、社團法人桃園市失能老人關懷協會（桃園市）、社團法人台灣有本坊社區關懷協會（臺中市）、財團法人彰化縣私立葳群公益慈善事業基金會（彰化縣、臺中市、雲林縣）、財團法人嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會（嘉義縣、嘉義市、雲林縣），及社團法人高雄市受恩社區關懷協會（高雄市）；加上4月初已經提供服務的6家試辦單位，全臺共有12家試辦單位，整體服務區域包括直轄市六都將達15縣市。

勞動部統計，此類「一對多」的照顧模式，幫助身心障礙者、失能有需要的家庭或病患出院後4小時以上的服務。該計畫執行逾半年，累積總服務時數已突破2.4萬小時，且總服務人次已逾2500人次。即日起，在全國北、中、南、東共有 12 家公益團體提供服務，並開放官網線上預約服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法