金寶SSD成明年營運推力 HVDC技術切入AI伺服器供應鏈

〔記者方韋傑／台北報導〕金寶（2312）總經理陳威昌今日在線上法說會表示，公司近年加速全球產能調整，中國生產占比已降至約5%，主要產能集中在泰國與菲律賓，合計接近八成。展望2026年，雖然部分客戶看法偏向保守，但金寶內部仍維持樂觀態度，預期儲存產品（SSD）需求強勁、影像產品轉廠後恢復成長，加上新產品開始貢獻，可望推動整體營運續進。

陳威昌指出，金寶影像產品今年前三季受到第一季提前拉貨，以及中國產線移轉影響，業績貢獻較去年下滑，轉廠作業將在第四季陸續完成，2026年可望恢復成長。儲存設備需求持續暢旺，已超越影像產品，成為集團第二大產品線，將是明年的主要成長動能。

陳威昌提到，金寶四大產品線包括消費性電子、儲存、影像、網通，因客戶與訂單組合多元，毛利率差異不大。近期記憶體漲價亦不影響金寶毛利，主要是因為記憶體多為客戶提供，或可將價格轉嫁給客戶。集團近年積極發展多樣化新產品，包括充電樁、半導體設備主板、車用電子與物聯網裝置，預期部分新品將於2026年開始小量生產，既有產品也會擴大出貨。

此外，公司董事會已經批准投資一間量子電腦企業，作為前瞻科技佈局與AI策略的一部分，但目前尚無明確營收貢獻時程。面對關稅與匯率變動，金寶已完成主要生產版圖重整，泰國與菲律賓成為出貨核心，泰國新廠已啟動SSD量產並規劃擴廠，巴西新廠亦已量產。中國生產占比則降至約5%，未來將視客戶需求微調。

陳威昌說，雖然目前AI伺服器業務以墨西哥代工板件為主、占比不高，但金寶在充電樁專案中已具備高壓直流輸電（HVDC）能力，與未來AI伺服器電源櫃規格相符。該業務將與關係企業康舒（6282）合作開發、共同設計，並交由泰國工廠負責量產，預期會是公司切入AI資料中心供應鏈的重要技術基礎。

