只有台灣每月公布營收和獲利！國泰金李長庚籲改季報和國際接軌

國泰金控總經理李長庚指，全世界只有台灣上市櫃公司每個月公布營收和獲利。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控今舉行第3季法說會，總經理李長庚表示，壽險業明年接軌在即，也讓他思考，全世界只有台灣上市櫃公司每個月公布營收和獲利，成本非常高，希望也能朝國外市場季報的方式看齊。

李長庚說，他查了GPT和Gemini，全世界只有一個地方每個月在公布營收和獲利，就是台灣。他直言，現在講國際接軌，但他不知道每個月要公布營收和獲利要跟哪個國際接軌？像美國甚至要把季報改成半年報或年報。

請繼續往下閱讀...

李長庚指出，每個月公布財報，會計財務處同仁很可憐，人壽的清算部門也可憐，每個月要把所有資產清點一遍，忙上半個月才有辦法趕在月初10號前公布營收和獲利，所以他希望所有投資人想想這制度合不合理？在國際接軌上，需不需要每個月公布營收獲利？

李長庚說，看投資人結構，哪些投資人需要每個月知道營收和獲利？如果是長期投資人，季報可能就足夠。除了上市櫃公司財會部門每個月需要辛苦整理財報資料來公布，成本非常大；另外一部分，他也笑說每個月公布也讓分析師功力都無法彰顯，所以他希望能有機會討論看看台灣要不要跟國際接軌，至少改季報。

不過，他強調，上市櫃要提供足夠資訊是應該的，他並不是反對透明公開，但有需要每個月公布嗎？他說，現在保險業開始要跟國際接軌，加上我們希望更多外資來台灣上市櫃，財報制度一致就是很重要的議題。所以他提出來，看有沒有機會可以討論，希望在投資人、上市櫃公司、主管機關等各角度找到CP值高的「最大公約數」，這對台灣投資市場發展也是正面。

