黃仁勳斥責主管「你們瘋了嗎？」 外媒大爆內幕

美媒披露，輝達執行長黃仁勳近日在一次內部會議上表示，希望員工盡可能使用人工智慧。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒披露，輝達執行長黃仁勳近日在一次內部會議上表示，希望員工盡可能使用人工智慧（AI）。黃仁勳說，「據我了解，輝達一些管理人員正在指示員工減少使用人工智慧，你們瘋了嗎？」

《商業內幕》報導，輝達執行長黃仁勳希望員工盡可能使用人工智慧，並堅稱員工不應該擔心因此失去工作。

請繼續往下閱讀...

報導提及，輝達11月19日盤後公布Q3財報創紀錄的隔天，也就是20日的一次全體員工大會上，黃仁勳回答一個關於管理層指示員工減少使用人工智慧的問題。

黃仁勳稱，「據我了解，輝達一些管理人員正在指示員工減少使用人工智慧，你們瘋了嗎？」黃強調，「我希望凡是能用人工智慧自動化的任務，都由人工智慧來完成。」他說，「我保證，你們依然會有工作可做。」

黃仁勳表示，輝達的軟體工程師會使用 Cursor（AI 輔助程式碼編輯器），如果人工智慧在某項任務上暫時無法奏效，「就一直用它，直到它能運作為止。」他說，「投入其中，幫助讓它變得更好，因為我們有能力做到。」

報導指出，儘管人工智慧崛起一直伴隨著失業的擔憂，但黃仁勳表示輝達員工不必為此擔憂。他指出，雖然其他科技公司都在裁員，但輝達上個季度招募了「數千名」員工，他還笑稱，這讓辦公室停車位不夠用，並補充「招募仍在繼續」。

黃仁勳表示，「坦白說，我認為我們可能還缺大約 1 萬人，但我們的招聘速度應該與我們整合和協調新員工的速度保持一致。」

報導指出，輝達大幅擴大員工規模，員工人數從 2024 會計年度（每年2月至隔年 1 月底）為基準的 2萬9600 人，增加到 2025 會計年度的 3萬6000 人。

隨著輝達的發展，其辦公室也不斷擴張。黃仁勳在會上表示，公司近期在台北和上海遷入新辦公室，並在美國興建兩個新的辦公地點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法