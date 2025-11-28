光電汰舊換新機制出爐 盼催出500MW新設量

經濟部今天公布光電汰舊換新獎勵機制。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部能源署今（28日）公布「2026年再生能源躉購費率草案」與業界關注的「太陽光電汰舊換新機制」。光電汰舊換新部分，經濟部評估，運轉10年以上的光電案場效率有望倍增，因此提出換新部分可維持原較高費率，新增部分適用費率，估計能催出500MW汰舊換新容量；面對光電裝設大環境挑戰趨嚴，明年光電在能源費率將全年維持今年度第二期水準。

經濟部今年9月宣布將針對太陽光電提前汰舊換新設置鼓勵措施，能源署28日說明，老舊設備改採高效產品，於相同空間下，提升裝置容量與發電效益。

請繼續往下閱讀...

能源署副署長吳志偉說明，十年的太陽光電發電效率約220瓦，但十年後面積大一點，但效率可以來到450瓦；在技術進步之下，光電的平均發電效率由15%提升到23%。

他解釋，鼓勵新制並未設下申請門檻，但經過業界估算，約是10年以上案場較適合。吳志偉也舉例新措施，同一案場原本100KW，但汰舊換新後裝置容量可增至150KW，而案場已經運轉12年，100KW可維持原本較高的躉購費率，走完剩下8年合約，而新設的50KW則適用較低的新費率，他說，新設光電板效率高，發電量推升帶動收益增加。

根據能源署盤點，目前全台太陽光電案場運轉十年以上、適合申請約有800MW，若採用汰舊換新機制，在案場面積不增加之下，有機會催出500MW新設容量。

面對最近太陽光電考量近期法規強化，衍生案場開發之不確定性，26日召開「2026年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」第3次審定會議，初步共識維持光電費率。

而其餘躉購費率措施變動，能源署表示，為提升離島電力自主性能力，將加成比例統一調整為15%；在地熱能部分，除增訂次世代躉購費率分類外，因鑽井成本大幅下降及開發模式轉變，取消階梯式費率機制；離岸風電部分，已明確規範採競比費率作為躉購費率，也無須重複公告，至於浮動離岸風電，因國際成本資訊仍存在差異，將持續蒐集資訊，滾動式檢討。

經濟部預計12月中旬辦理「115年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案聽證會」，並再召開審定會針對各界意見予以討論，加速完成審定作業及費率公告程序，以利業者進行投資規劃。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法