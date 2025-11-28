金管會擬建「交通事故共通資料庫」 助產險車禍理賠流程無紙化

「2025 第三屆產險聯盟區塊鏈會員大會」由產險公會主辦、國泰金控協辦（產險公會提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕產險業積極推動數位轉型，產險公會日前舉行「2025第三屆產險聯盟區塊鏈會員大會」，金管會保險局副局長陳清源於會中宣布，主管機關正積極評估建立 「交通事故共通資料庫」，以協助業界打通車禍理賠流程無紙化的最後一哩路，讓事故查證更快速透明，並提升民眾理賠效率。

陳清源指出，隨著特別補償基金正式加入聯盟鏈，未來強制險分攤作業將能透過更透明與快速的機制進行，讓制度運作更具公信力，他也期許產險公會能持續複製產險聯盟區塊鏈的成功模式，強化聯盟鏈的信賴機制與多元應用。

陳清源更透露，今年金管會重新啟動「數位保險公司申請」後，業者反應熱烈，新進者將成為保險科技發展的領頭羊，帶動產業進入新的競爭與創新階段。不過他也提醒，業者在投入 AI 和新科技時，必須同步強化承保風險與資安控管，才能穩健迎接數位浪潮。

由產險公會主辦、國泰金控協辦的「2025 第三屆產險聯盟區塊鏈會員大會」，今年以「Better Together, Brighter for All（共榮共好）」為主題，由金管會保險局、保發中心、特別補償基金及全台14家產險公司共同見證，聯盟鏈從「作業數位化」正式邁向「跨機構生態圈建構」的新階段。會中除展現產險業在數位轉型上的團結成果，更凝聚產業共識，致力將聯盟鏈技術從產險公司間的資料交換，升級為跨產業、跨機關的深度協作，奠定產險生態圈內的產險公司與協作機構系統與數據的標準化，以加速整體產險業的業務作業。

產險公會理事長陳萬祥指出，產險聯盟區塊鏈未來將以持續優化強制險運作、推動資料整合、加強跨機關協作、提升保險科技的實務應用等方向發展，此外，因應氣候變遷、人口結構變化及 AI 科技發展等重大趨勢，產險業將透過產險公會的溝通平台，善用各公司資源與新科技工具，除了提升流程效率與風險控管能力，也可提供社會真正需要、更加可信賴的保障，展現產險業的公共價值。

