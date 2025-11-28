太巧了吧！台積電丟羅唯仁帶槍投英特爾震撼彈 偏撞上輝達財報前夕

台積電前資深副總羅唯仁退休後，疑帶走機密資料轉任英特爾，台積電25日對羅唯仁提出正式訴訟。（美聯社資料照，美編組合成）

〔財經頻道／綜合報導〕近期輝達（NVIDIA）將公布財報，半導體業卻傳出台積電（2330）前資深副總羅唯仁，疑竊取2奈米先進製程資料、「帶槍投靠」英特爾（Intel），而25日台積電對羅唯仁提起法律訴訟，外媒報導，這枚「重磅炸彈引爆」時機點有點太巧，因輝達此次業績發布或將決定投資者如何圍繞先進製造、供應鏈透明度和行業領導地位進行佈局。

商業新聞網《GuruFocus》報導，本週關注英特爾的投資者迎來了一個意想不到的轉折，羅唯仁疑似竊取2奈米先進製程資料加入英特爾，引發業界熱議。雖然英特爾否認並表示，「根據我們所知的一切，我們沒有理由相信針對羅先生的指控有任何實質依據。」

英特爾還強調，公司秉持嚴格的政策和管制措施，嚴禁使用或轉讓任何第三方機密資訊或智慧財產權。表示羅唯仁曾在英特爾工作18年，並在台積電工作21年，是位備受尊敬的業界人士，擁有豐富的技術領導經驗。

不過台積電於25日發出聲明，證實已經向智慧財產及商業法院，對羅唯仁提出訴訟。台灣經濟部則表示，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，經濟部也會密切掌握對產業的影響。

經濟部也指出，檢調已經針對此案啟動調查，經濟部會配合檢調，確認是否該案有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害國安法。

報導表示，英特爾雖將此事描述為全球競爭激烈的行業中正常的人才流動，但其時機可能引起市場關注，因這一切都發生在超微（AMD）、英特爾和台積電都在密切關注輝達業績之際。

報導指出，輝達此次業績發布或將決定投資者如何圍繞先進製造、供應鏈透明度和行業領導地位進行佈局，而恰巧羅唯仁曾助力台積電推進5奈米、3奈米和2奈米製程的量產，如今這場糾紛無疑為市場增添了一層不確定性。

