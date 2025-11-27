促國防自主化、發展軍工商機 經部鎖定5大產業

經濟部推動軍工重點產業，聚焦無人載具、航太、船艦、機器狗、衛星等五大產業。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為打造國防關鍵產業自主能量與量能，經濟部推動軍工重點產業，聚焦無人載具、航太、船艦、機器狗、衛星等五大產業。

經濟部今透過臉書發文指出，目前無人機業者已成功打入美國第1大、全球第2大無人機供應鏈。無人船已有台船、中信、龍德、雷虎、罡閔投入開發。明年至2029年

經濟部將投入132億元經費，並籌組聯盟爭取國際非紅供應鏈訂單。

機器狗方面，經濟部指出，2024年全球約5.7萬台機器狗，產值約5.1億美元，預估2030年達50萬台以上，產值約27.6億美元。國內目前已透過法人先期研究開發完成雛型機。

船艦方面，經濟部指出，海軍與海巡艦艇依時程陸續交艦，也透過「以軍帶民」切入國際市場，包括中信造船、龍德造船已與美國、新加坡建立船艦合作關係。

航太方面，經濟部指出，國產高教機依計畫持續交機，也透過以軍帶民切入國際市場，例如漢翔公司持續積極爭取波音（Boeing）、奇異（GE）等大廠商機。

衛星產業方面，經濟部指出，2024年國內衛星產業營收達 2718億元，其中地面設備占比逾9成。透過研發補助計畫，已有台廠開始跨入地面設備整機研製，目前推動55業者投入衛星及地面設備製造，其中部份已切入OneWeb及Starlink等國際供應鏈，另已有7家台廠具備車用、海事、飛行器及家用等4大應用情境整合研製能力。

經濟部表示，國防產業攸關國家安全，也將形塑龐大的產業鏈與投資機會，創造軍工商機。

