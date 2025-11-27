不只爆買鳳梨香蕉！台灣這3款花第一大買家全是日本

台灣文心蘭主要外銷市場是日本。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本不僅台灣鳳梨及香蕉主要買家，連花卉也是。根據統計，文心蘭、火鶴及洋桔梗主要外銷市場都是日本，其中洋桔梗今年前10月出口額中，日本占比高達95%，幾乎全被日本買光。

依農業部統計，日本向來是台灣農產品第2大輸出市場，自中國於2021年陸續用各種不符國際貿易常規的理由禁運我國農產品後，日本更一躍成為台灣生鮮水果最大外銷市場。

截至今年10月，台灣生鮮水果輸往日本產值佔總體水果外銷總值57%，台灣生鮮鳳梨最主要的外銷市場目前就是日本，當年台灣鳳梨遭中國突襲禁運時，日本前首相安倍晉三還特別拿台灣鳳梨拍照宣傳，日本也是我國切花最大外銷市場，佔總體切花外銷市場87.9%。

統計顯示，文心蘭、火鶴及洋桔梗主要外銷市場就是日本。今年前10月，文心蘭外銷額為988.9萬美元（約台幣3.09億），對日出口額為891.2萬美元（約台幣2.79億），占比達90.12%。

火鶴前10月出口額為382.1萬美元（約台幣1.2億），外銷日本的金額為330.7萬美元（約台幣1.03億），占比86.5%；洋桔梗前10月出口額為77.5萬美元（約台幣2425.7萬），銷往日本的金額為73.7萬美元（約台幣2306.8萬），95.09%。

日本首相高市早苗近日對「台灣有事」的表態，引發中日關係緊張，中國19日以「放射線檢驗不充分」為由，禁止日本水產品進口，總統賴清德以行動表達力挺日本水產，在社群平台X上秀出「午餐壽司照」力挺。此外，中國與日本牛肉進口談判也喊卡。

駐日代表李逸洋21日表示，高市首相把台灣的安全當成日本國內自身安全一樣看待，如今日本受到中國的經濟脅迫，呼籲台灣民眾買爆日本農水產品，減少日本損失，支持高市內閣，也回報當年日本在台灣鳳梨危機時出手相援之恩。

