合庫看房市「量縮價緩跌」 明年股利以現金為主

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫金控（5880）今日召開法人說明會，合庫金前9月每股稅後盈餘達1.03元，對於投資人關切的股利政策，總經理蘇佐政表示將兼顧三大面向，包括維持過往盈餘發放率、現金股利為主以及保留適度盈餘作為資本。這幾年合庫每年配發股利都有1元以上，且現金股利超過0.5元，明年絕對會反映今年經營成果。

對於明年房市看法，合庫則認為整體不動產市場將維持「量縮價緩跌」趨勢，估明年房貸成長量在5%以下；土建融放款則因合庫在《銀行法》72-2比率達28.5％，為公股行庫最高，額度受限，未來將以優良建商及利率條件良好的都更、非危老重建案為主，估土建融放款成長將持平。

合庫銀截至10月底房貸餘額約8700億元，較去年底成長8％，若以年度平均餘額計算，成長幅度約15％。在金管會將《銀行法》第72-2排除新青安後，10月房貸承作量比9月多了10億元，且目前撥款順暢，無需排隊等待。

合庫金今年前9月合併稅後淨利162.41億元，年成長0.09%，每股稅後盈餘（EPS）1.03元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為8.11%及0.41%。累計至10月自結合併稅後淨利為180.12億元，年增2.35%，稅後淨值報酬率8.11%、稅後資產報酬率0.41%、總資產為5兆4077億元。

