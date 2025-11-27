90％晶片投資奔向美國 外媒認證台積電是最大金主

根據麥肯錫估計，到2025年，晶片產業近90%的外國直接投資（FDI）都將流向美國。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國正經歷一場半導體熱潮，根據麥肯錫估計，到2025年，晶片產業近90%的外國直接投資（FDI）都將流向美國，其中大部分都由台灣和韓國的企業推動，以台積電投資規模最大，像台積電亞利桑那廠這樣的投資計畫表明，美國正逐步發展成與台灣並列的全球晶片重鎮。

《Wccftech》報導，美國正將其立場從「被動」轉變為關鍵技術的積極製造商。隨著川普上台，美國客戶對晶片的需求出現了前所未有的成長，因此像台積電這樣的公司承諾在美國投資數千億美元，以確保美國擁有韌性的晶片供應鏈。

報導說，像台積電亞利桑那廠這樣的計畫表明，美國正與台灣一起崛起為世界半導體中心。也因為如此，根據麥肯錫的估計，美國晶片產業的發展速度遠超其他任何地區。報告顯示，僅到2025年，晶片產業近90%的海外直接投資都將流向美國，其中大部分合作項目都由台灣和韓國的企業組成。

報導說，在所有將生產轉移到美國的企業中，台積電無疑是規模最大的，這不僅體現在其投資規模上，也體現在該公司致力於在美國建立晶片供應鏈的決心上。台積電位於亞利桑那州的工廠目前正在量產4奈米製程晶片，甚至計劃將產能提升至A16（1.6奈米），這充分展現了該公司致力於在美國生產晶片的決心。

除了台灣，韓國也在美國半導體產業投入巨資，三星就是其中之一。自拜登政府時期獲得《晶片法》補助以來，三星位於泰勒的工廠一直受到延誤的影響。近期該廠已重回正軌，並在美國SF2（2奈米）製程生產方面有所進展。該公司還獲得了特斯拉客製化人工智慧晶片的關鍵訂單；因此，三星在美國晶片供應鏈也扮演著不可或缺的角色。

報導認為，川普政府將半導體視為國安議題，甚至警告台積電，若不在美國量產，恐面臨 100% 的關稅。鑒於台積電主要客戶集中在美國，該公司也必須確保在當地建立穩健的產能。

晶片供應鏈的轉移並非美國獨有，該報告還深入探討了歐洲如何轉變立場，積極保護其技術基，採取嚴格的出口管制措施，甚至如荷蘭控制安世半導體（Nexperia）。台積電也德國進行投資，凸顯半導體製造正從東方轉移到西方。雖然這些努力並不能保證西方將擁有獨立的供應鏈，仍可增強該地區成為本土技術關鍵製造中心的地位。

