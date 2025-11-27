台英能源深化合作 聚焦離岸風電政策、融資

我國金屬工業研究發展中心與英國離岸再生能源創新中心，就離岸風電與海洋科技相關技術發展簽署合作備忘錄。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕「第7屆臺英能源對話會議」與「第20屆臺英再生能源交流會議」於26日在英國倫敦舉辦，透過雙邊實質對話及業界交流，進一步提升雙邊合作及產業商機。

「臺英能源對話會議」是臺英雙邊針對能源與氣候議題交流的重要平台，本屆會議聚焦離岸風電政策、離岸風電融資，以及海洋空間規劃；「第20屆臺英再生能源交流會議」則聚焦在離岸風電專屬港口規劃、海底基礎設施、海洋能源技術、電網整合與韌性以及儲能科技。

能源署長李君禮說明，自2023年11月簽署ETP，在雙邊合作邁入20週年的今年6月，於ETP架構下進一步簽署《臺英ETP能源與淨零排放協議》，臺英將持續攜手推動能源轉型，邁向淨零永續。

英國能源安全與淨零部Simon Payne國際合作主管表示，英國2008年通過世界第一部氣候變遷法（Climate Change Act），持續在國際倡議氣候行動，支持臺灣淨零的努力，並將與臺灣持續合作。

本屆「臺英能源對話會議」第一個議題聚焦於離岸風電政策，由英國能源安全與淨零部Aidan Campbell主管分享英國第七輪離岸風電競標的政策改革，以及支持擴展英國浮式風電產業的政策工具；經濟部能源署副組長鄭如閔分享臺灣離岸風電部署的最新進展，以及臺灣對固定式與浮式風電的展望。

另外也探討離岸風電專案的融資挑戰，由國家融資保證中心專案人員沈天鈞分享臺灣信用擔保機制及市場面臨挑戰。英國在台辦事處經濟處長Shyam Desai分享英國碳信託公司與臺灣市場利害關係人合作的一項專案計畫初步調查結果，尋找增強融資環境機會，以及英國出口信貸署Jack Hebb資深商業開發官分享該署在臺灣離岸風電融資經驗及案例研究。

兩會議皆由我國駐英國台北代表處大使姚金祥與英國對台貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner of Worcester）開幕，並共同見證我國金屬工業研究發展中心與英國離岸再生能源創新中心（Offshore Renewable Energy Catapult）就離岸風電與海洋科技相關技術發展簽署合作備忘錄。

