黃仁勳悄悄來台 傳探望台積電創辦人張忠謀

輝達執行長黃仁勳今年五度來台。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳11月7日才來台熱情參與台積電（2330）運動會，短短兩個多星期後，有民眾目擊黃仁勳再度來台，現身台北四平街買蜜餞，並到他喜歡的花娘小館用餐，也前往大直探望台積電創辦人張忠謀，目前正值美國感恩節假期，據了解，黃仁勳此行為私人行程，目前尚未有公開行程安排。

此次為黃仁勳今年五度來台，上週輝達財報公布後，股價不漲反跌，電影大賣空主角原型─美國投資人麥可貝瑞（Michael Burry）槓上輝達與AI概念股，多次抨擊AI相關巨頭大舉投資將引發泡沫危機，並直指相關AI公司財報涉詐欺，更直接點名輝達是當年的思科，輝達還特別發信給分析師反擊大空頭貝瑞的詐欺指控。

除此之外，台北市政府已收回輝達台灣總部預定地的北士科T17、T18基地，黃仁勳此次來台是否與北市府商談台灣總部相關進度，也引發外界關注。

