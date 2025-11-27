熱錢回流、美元走弱！新台幣連3紅 收31.34元

股匯齊漲！新台幣收31.34元。 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開高走高，重新站回月線，外資連續3日買超、熱錢回流，也帶動新台幣兌美元匯率盤中一度升破31.3元關卡，最後收在31.34元，升值1分，匯價連3紅，惟市場觀望氣氛轉濃，成交量續降至16.165億美元。

台股今日延續昨日反彈氣勢，上漲144.99點，收在2萬7554.53點，三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超232.55億元。其中，外資再加碼134.53億元，已連續3日買超。

請繼續往下閱讀...

外資買超、熱錢匯入加上美元走軟，新台幣早盤一度升破31.3元關卡，最高觸及31.285元，惟出口商無意追高，午後匯價大致維持在在31.34元附近橫向盤整，全日波動幅度大幅縮窄。

匯銀人士指出，市場靜待台美關稅談判結果，加上美股因感恩節休市，短線資金偏向觀望，預估新台幣將在31.2至31.5元之間區間整理。

美國昨日公布請領救濟金人數低於預期，一度支撐美元反彈，但美國財政部長貝森特透露，川普可能於聖誕節前宣佈聯準會（Fed）新任主席人選，市場盛傳白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出線機率高，由於哈塞特與川普立場一致，市場對於Fed降息預期升溫，美元因此承壓。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數回落0.18%、韓元大漲0.69%、日圓升值0.18%、新幣升值0.2%、台幣微升0.03%、人民幣漲多今日小跌0.01%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法