台灣囝仔征服美國超市！靠「台味」打造副業 首月營收飆破300萬

在台灣長大的John Liu創立品牌KiuKiu。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國的包裝食品市場近年競爭激烈，一位台灣長大的27歲男子，希望將台灣的風味和口感帶到美國超市，他把副業發展成全職事業，僅在短短1個月內，為他的「麻糬煎餅與鬆餅」品牌創造10萬美元（約新台幣313萬元）營收，在超市貨架上打響「台式Q彈」口感。

外媒報導，在台灣長大的John Liu，英國籍、現居美國舊金山，在創立品牌之前，他從事科技業，曾在TikTok擔任產品主管，是TikTok Shop的創始團隊成員之一。他一直知道自己想打造一個食品品牌，所以他在科技業工作，努力「存錢」，為了實現這個夢想。

John Liu生於台灣，從小習慣麻糬、年糕等米製Q彈口感。然而，移居美國後，他發現這類產品在超市幾乎不存在，唯一能見到的只有麻糬冰淇淋。同時，美國市場已接受各種替代性麵粉，如杏仁粉、樹薯粉和燕麥粉，卻忽略了全球消耗量最大的米，他表示「這是巨大的市場空位，我覺得機會就在眼前。」

今年，他著手規劃創立品牌KiuKiu（取自台灣形容口感的「QQ」），希望這個詞能成為美國人日常用語的一部分，主打以加州米粉製成、天然無麩質的麻糬煎餅與鬆餅粉，創業之路從試吃開始。為了確保自己能夠堅持，他一開始便在Instagram公開創業歷程，強迫自己不能臨陣退縮。他的第一步不是募資，而是大量研發，他辦朋友試吃會、參加晚宴時自備煎餅到場，短時間內做了80次配方調整，並用Google表單收集回饋。

品牌設計則是最大筆支出，他找來設計師友人打造兼具亞洲文化線索與現代感的包裝。投入品牌、原料、代工與人工後，創業第一批成本約花6.5萬美元（約新台幣203萬元）。他也與超過200家製造商洽談，最終敲定第一批生產，然而，預購量異常踴躍，使得他不得不把生產規模擴大10倍。

KiuKiu在2025年8月以D2C模式上市，原定的年度目標是做到10萬美元營收，結果第1個月就達標。目前品牌已進入北加州的80間超市門市，回購率穩定，2026年將拓展Amazon與TikTok Shop，同時準備與一間天然食品連鎖合作。

他分享創業建議表示，許多品牌為了快速進入大型連鎖，砸錢支付高額上架費，卻因銷售速度不佳被迅速淘汰，他認為「在20家店勝出，比在200家店被淹沒更重要。」創業3個月的KiuKiu，目前的重點不是全美擴張，而是先在第一個連鎖系統站穩腳步。

不過，John Liu也分享食品創業遠比表面光鮮亮麗來得辛苦。例如，首批芋頭粉竟以「灰色」到貨，香味不足，他只好忍痛重訂，延遲生產、損失數千美元。此外，他為了省錢不找貨運經紀人，只能親自處理亞洲進口原料被扣貨、關稅變動、報關文件等繁雜流程。

進入零售端後也不輕鬆，他說「你的產品在店裡，不代表在正確的位置。」他曾看過自家商品被倒著放、擺反方向，真正的關鍵是「銷售速度」，店家會根據每週銷量決定是否保留品牌。因此他必須不斷辦試吃、拜訪門市、與店員建立關係。

