說泡沫化太沈重！合庫首席經濟學家徐千婷：明年進入AI篩選年

合庫首席經濟學家徐千婷指出，明年將會進入「AI篩選年」，對於無法產生實質現金流的企業須格外留意，市場將會更審慎看待AI題材。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕針對近期市場擔憂的AI泡沫化導致股市修正，合庫首席經濟學家也是合庫投顧董事長徐千婷指出，說AI泡沫化有點太沈重，她認為明年將會進入一個所謂「AI篩選年」，對於無法產生實質現金流的企業須格外留意，市場將會更審慎看待AI題材。

徐千婷認為，台股過去25年本益比落在0.99至3.05倍區間，以10月27日收盤價2萬7554點來估算，目前股價淨值比在3.07倍，確實處於高檔區，合庫投顧預估明年台股指數區間將落在1萬7300至2萬9200點。

請繼續往下閱讀...

徐千婷指出，說AI泡沫化有點太沈重，她認為AI相關應用還在擴大，資本也會持續投入，惟市場會更加審慎看待「AI題材」，應該會進入一個「AI篩選年」，更聚焦企業的實質獲利與現金流表現，具備技術與商業模式落地能力的公司可望脫穎而出，缺乏可持續營運能力、無法產生實質現金流的企業，就需要加以留意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法