300億推AI新十大建設 賴總統：鎖定無人機、量子科技

賴總統表示，明年政府編列超過300億元預算推動「AI新十大建設」，也啟動「創業天使投資方案」。（圖由總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見「中華民國第48屆、海外華人第34屆創業楷模暨創業相扶獎」得獎人時表示，明年政府編列超過300億元預算推動「AI新十大建設」，也啟動「創業天使投資方案」協助新創在早期研發、規模擴大與國際化階段能取得更穩固後盾，未來會與創業家們一起拚經濟、創造未來，帶動百工百業發展，讓世界看見台灣創業精神。

賴清德表示，明年政府編列超過300億元預算推動「AI新十大建設」，其中特別布局矽光子、量子科技、AI無人機與智慧機器人等重點產業，希望讓科技成果轉化為產業升級與企業成長的核心動力，打造一個創新驅動的產業生態，讓創業者與企業家能夠充分發揮創意，帶動產業、人才與研發的緊密連動。

請繼續往下閱讀...

賴清德提到，今年4月政府完成產創條例修法，將人工智慧及節能減碳納入投資抵減，也推動新創租稅減免，增加更多新創募資的機會。另外，國發基金也啟動「創業天使投資方案」百億主題式投資，針對 AI、淨零、半導體與智慧製造等關鍵領域加強投資，協助新創在早期研發、規模擴大與國際化階段能取得更穩固後盾。

賴清德指出，台灣中小微企業正面臨對等關稅壓力、數位與淨零轉型，以及國際市場拓展等重大挑戰。行政院已經在韌性條例中，將產業支持方案從原本880億元增加到930億元，協助企業紓緩關稅衝擊；另每年也投入上百億元預算，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，將全面提升中小微企業經營體質，讓經營者在國際變局中能更有力量。

賴清德說，相信世界的挑戰就是台灣的機會，面對世界變局，創新創業夥伴的活力與智慧，將會是國家提升韌性、推動產業升級關鍵力量。未來政府會與創業家們一起拚經濟、創造未來，讓創業者與企業家能夠發揮實力，帶動百工百業發展。期待業界繼續在各領域發光發熱，一起努力讓世界看見台灣創業精神。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法