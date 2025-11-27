7旬老母靠2萬年金「刻苦」生活！當女兒意外發現存摺 直接傻了

7旬老母靠2萬年金「刻苦」生活！當女兒意外發現存摺餘額竟逾5000萬日圓，直接傻了。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕75歲母親富美（化名）每月靠10萬日圓（約新台幣2萬）國民年金勉強維生，由於早年離婚，靠著打零工，獨自撫養女兒亞美（化名），亞美一直認為母親生活非常刻苦，直到在整理母親遺物時，意外在廚櫃深處發現1本存摺，最後餘額竟達5132萬日圓（1026.4萬），當場驚呆，不敢相信自己的眼睛。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，48歲上班族亞美住在東京郊區，由於母親年輕時，就與父親離婚，雖然母親獨自一人把她撫養長大，但她與母親的關係疏遠，平時「我們1年只聯絡1次，互寄新年賀卡。」我覺得母親的生活很不正常，公寓裡堆滿了破舊的電器和家具，還有大量的舊雜誌和報紙。

請繼續往下閱讀...

因此，在整理母親的遺物時，比她想像的要費時費力得多，「東西太多了……廚房的門都打不開了。」直接清理1個破舊的櫥櫃時，1個落滿灰塵的信封掉到了地上，裡面裝著幾本存摺，所有的存摺都很舊了，但當亞美打開最新１本時，她簡直不敢相信自己的眼睛。

「最後的餘額是5132萬日圓，當時我完全不明白這意味著什麼，本能地拿著存摺坐在了地上。」

由於母親很年輕就和丈夫離婚了，獨自一人把亞美撫養長大，她沒有領取任何福利，靠著打零工和做零工維持生計，平時她盡量少用空調和暖氣，好幾年都穿同一套衣服，看到母親的生活方式，亞美以為她很窮。

然而，事實上，母親從打零工開始就一直在穩步存錢，並將積蓄分成了多個定期存款帳戶。

對於母親默默的為自己付出，並將錢都留給自己，讓亞美震驚不已，而母親雖沒有留下遺囑，但帳戶名稱、印章和存摺都齊全，讓亞美順利的辦理繼承手續。

