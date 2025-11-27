宇隆人型機器人概念機種TUF-X曝光 全身共使用近20顆自製減速機

歐洲工業自動化策略盛會 SPS 2025 紐倫堡展會於25日盛大開幕，宇隆（2233）科技最大亮點是宇隆與義大利知名設計團隊MM Design合作打造的概念型人形機器人TUF-X，以「關節裸空設計」呈現，讓國際客戶可以一眼看出每款減速機在機器人中的實際應用位置。（宇隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕歐洲工業自動化策略盛會 SPS 2025 紐倫堡展會於25日盛大開幕，宇隆（2233）科技全面展示其TUF ONE行星減速機、諧波減速機與微型行星減速機的完整產品線，最大亮點是宇隆與義大利知名設計團隊MM Design合作打造的概念型人形機器人TUF-X，以「關節裸空設計」呈現，讓國際客戶可以一眼看出每款減速機在機器人中的實際應用位置。

宇隆表示，TUF-X 的機構設計特別強調「透明展示」概念，全身關節皆開放式呈現。行星式減速機部署於腰部與下肢關節，提供高扭矩支撐；諧波減速機則用於主要關節，強調高精度與低背隙；最新的微型行星減速機則配置在手指結構中，使機器人能呈現細緻靈活的抓取動作。

請繼續往下閱讀...

一台TUF-X 全身共使用近 20 顆宇隆自製減速機，完整展示宇隆在機器人關節傳動解決方案上的技術實力與產品深度，也象徵宇隆的布局已從加工代工轉入關節模組解決方案提供者的全新階段。

SPS 紐倫堡國際工業自動化展是歐洲最具影響力的自動化技術交流平台，每年聚焦於工業 4.0、數位化與智慧製造的最新發展與商業應用，宇隆TUF ONE此次展出旨在向國際市場宣示公司已成功將核心技術（精密加工）延伸至機器人關節模組產品，並展示其在 AI 智造和高階機電整合領域的布局成果。

歐洲工業自動化策略盛會 SPS 2025 紐倫堡展會於 11 月 25 日盛大開幕，該展會吸引超過 1,170 家參展商，規模空前，本次展會的核心訊息明確，在追求永續性與高效益的趨勢下，工業 AI 和機器人技術的深度整合，已成為全球製造業下一波資本支出的優先選項。

euRobotics 的報告指出，歐洲必須「加速機器人在多領域的部署」以提升競爭力、強化製造業、應對人口老化等挑戰。英國政府於其「智慧機器 （Smart Machines） Strategy 2035」中明確將機器人、智慧自動化納入長期發展視野。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法