俄烏和平談判還沒定案！全球油市緊張 國際油價低點反彈

國際油價週三（26日）收高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（26日）收高，從前一交易日的一個月低點反彈，因投資人評估供應過剩的前景，以及美國感恩節前俄烏和平談判的進展。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 70 美分，或 1.21%，收在 58.65 美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨每桶上漲 65 美分，或 1.04%，收在 63.13 美元。

美國能源資訊署（EIA）週三表示，上週美國原油庫存因進口量激增而增加 280 萬桶，達到 4.269 億桶。分析師原先預測僅增加 5.5 萬桶。

Again Capital 合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「我們正走向一個相當明顯且健康的供給過剩局面，毫無疑問，而原油庫存的增加也顯示出這點。」

美國能源服務公司貝克休斯（Baker Hughes）週三指出，本週美國能源公司啟用的鑽油井數量減少 12 座至 407 座，為 2021 年 9 月以來最低。

3名 OPEC+ 消息人士週二告訴路透，OPEC+ 可能在週日（30日）的會議上維持產量不變。

市場對美國聯準會 12 月可能降息的預期升溫，也對油價提供一定支撐，較低的利率有助刺激經濟成長並推升石油需求。

投資人週三持續關注俄羅斯與烏克蘭談判的進一步訊息。美國總統川普表示，他已指示代表分別與俄國總統普廷及烏克蘭官員會面。烏克蘭一名官員則透露，澤倫斯基可能在未來數日訪美，以敲定協議。

Lipow Oil Associates 總裁李包（Andrew Lipow）表示：「重點是，目前仍沒有和平協議，而要讓所有相關方都滿意、坐上談判桌並簽署協議，將會非常困難。

IG 市場分析師賽卡摩爾（Tony Sycamore）在給客戶的報告中指出：「如果協議敲定，可能很快就會解除西方對俄羅斯能源出口的制裁，紐約期油價格可能因此下探至約 55 美元。」不過他也補充：「目前市場仍在等待更多明朗訊號，但除非談判破局，否則價格下跌的風險似乎更大。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法