減稅大紅包來了！財政部公布明年所得稅免稅門檻

〔記者鍾麗華／台北報導〕財政部今天在行政院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施」，財政部表示，明年報稅時，負擔將再減輕，所得稅的部分，基本生活費將調高3000元，從21萬元提高到21.3萬元，受益戶數202萬戶，增加減稅利益12億元。此外，長照特別扣除額將由每人每年12萬元，調高至18萬元，受益戶數35萬戶，增加減稅利益10億元，此部分經立法院財委會審查通過，倘完成立法，最快明年5月報稅時適用。

此外，財政部也調高2026年免（扣）額，後年報稅適用，財政部表示，依物價指數調整，反映生活成本，明年免稅額為10.1 萬元，提高4000元，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額，單身調高至13.6 萬元，提高5000元；有配偶者為27.2 萬元，提高1萬元；薪資、身障特扣為22.7 萬元。

此外，也調高2026年稅率級距，財政部指出，淨所得超過59萬元需繳稅的人稅負也會減輕，所得超過59萬元者，免稅額、扣除額及課稅級距調整後，可以減稅2萬元；所得超過133萬元者，可減稅5萬元；所得超過266萬元者，可減稅11萬元；所得超過498萬元者，可減稅21 萬元。免稅額、扣除額及課稅級距調整，合計696萬戶受益，增加減稅利益144億元。

2026年免繳稅門檻再上升，財政部說明，單身新鮮人若租屋自住，年所得64.4萬元以下免稅，較今年報稅提高1.8萬元；雙薪家庭為年所得110.8萬元以下免稅、提高3.6萬元；四口之家為年所得168.5萬元以下免稅、提高4.4萬元；三代同堂若租屋自住加1名70歲以上適用身障及長照扣除長者及2名6歲以下子女者，最高可享224.35萬元免稅，增加5.9萬元。

