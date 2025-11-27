為何台積電不選擇在美國起訴羅唯仁？陸行之這樣看

台積電前資深副總羅唯仁退休後，疑帶機密資料轉任英特爾執行副總，引發台積電25日對羅唯仁提出正式訴訟。（美聯社資料照，美編組合成）

〔財經頻道／綜合報導〕在台積電（2330）服務21年的資深副總羅唯仁，近日爆出涉嫌竊取2奈米先進製程技術相關機密資料，並在退休後轉赴競爭對手英特爾（Intel）擔任執行副總裁，台積電25日正式對羅唯仁提出法律行動。對此，半導體分析師陸行之表示，他對台積電此次提告的實際效益抱持疑問，主要原因是羅唯仁已返回美國，並認為台積電為何不直接在美國提出訴訟，可能是顧慮美國政府介入。

陸行之週三（26日）在臉書發文指出，雖然台積電已經提告羅唯仁，但羅唯仁已回美國，因此他對這個提告的效益感到存疑，目前只能期待英特爾擔心侵權進行切割。

陸行之文中也提到，台積電為何不到美國奧瑞岡州、德州亞利桑那提告比較乾脆，他覺得應該是擔心美國政府的介入。

另外，讓陸行之感到疑惑的是，為何TEL東京威力創科跟羅唯仁/英特爾都想要拿台積電2奈米的智慧財產權及商業秘密呢？到底是什麼秘密這麼重要？

