英特爾認了！陳立武：全力支持羅唯仁加入公司

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電前資深副總羅唯仁退休後，疑帶機密資料轉任英特爾執行副總，引發台積電前天對羅唯仁提出正式訴訟，英特爾發聲了！Wccftech 報導指出，英特爾執行長陳立武表示，英特爾「全力支持」羅唯仁加入公司，他並否認有關羅唯仁加入英特爾涉及「智慧財產權轉移」的指控。

英特爾26日也發出聲明回應，嚴格禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，並高度重視這些承諾。根據目前掌握資訊，沒理由相信針對羅唯仁的指控有任何根據，歡迎羅唯仁重返英特爾，並強調跨企業的人才流動不僅普遍，更是產業健全的象徵，這次情況也不例外。

台灣半導體業於10月底就傳出，羅唯仁在10月27日轉赴英特爾上班，當時業界很多人難以置信，他不是才剛台積電退休嗎？應該有競業禁止條款限制，但英特爾未公告相關人事，並說「不回應市場傳聞」。陳立武上周在美國出席活動，被問及傳羅唯仁「帶槍投靠」一事，他也反駁是謠言。台積電提告後，英特爾與陳立武轉為承認羅唯仁加入公司，展現力挺態度。

業界認為，英特爾與陳立武勢必要支持羅唯仁，不會與羅切割，否則，豈不坐實外界的質疑。

Wccftech報導，陳立武透過一份內部備忘錄向員工表示，他完全支持這位台積電前高層的加入，並表示所有指控都毫無根據。

陳立武表明「根據我們目前掌握的所有訊息，我們認為針對羅唯仁的指控毫無根據，我們將繼續全力支持他。作為此次轉型的一部分，英特爾歡迎羅唯仁重返公司。他曾在英特爾工作18年，致力於英特爾晶圓製造技術的研發，之後加入台積電，繼續從事晶圓製造技術的研發工作。英特爾秉持嚴格的政策和管制措施，嚴禁使用或轉讓任何第三方機密資訊或智慧財產權」。

Wccftech指出，這是英特爾執行長首次直接點名羅唯仁，這代表此次人事案可能已經「塵埃落定」。並再次表示英特爾無意侵犯智慧財產權。

Wccftech表示，英特爾的製程技術，例如18A及後續版本，與台積電在多個方面存在差異，包括PowerVia和RibbonFET的實現方式。此外，英特爾是高數值孔徑EUV技術的早期採用者，而台積電目前仍缺乏這項技術。羅的加入對英特爾晶圓代工的唯一好處在於，他能夠理解供應鏈的動態，尤其是美國客戶在尋找外部代工廠時的需求。至於技術轉移的可能性，英特爾已否認有任何此類可能性。但就目前而言，對於台積電和英特爾來說，這項人事已變成了「高風險」，後續發展待觀察。

台積電已於25日向台灣智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。此訴訟是依據台積電與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

台積電指出，離職後，羅唯仁旋即前往英特爾擔任執行副總裁 （Executive Vice President, EVP），「羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊予英特爾公司」，因此公司有採取法律行動包含違約賠償的必要。

