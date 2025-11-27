中國版更便宜？香港惡火奪44命 廉價普通網疑成致命關鍵

宏福苑五級大火。專家疑為省成本未使用阻燃棚網。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕香港大埔「宏福苑」26 日爆發大火，短短時間內已知44人死亡，是香港17年來最嚴重的五級火警。隨著調查展開，外界把焦點集中在工地外牆使用的棚網上，尤其是棚網是否從原本香港採用的阻燃標準，改成便宜許多的「中國認證阻燃網」。

對此，港九搭棚同敬工會理事長何炳德指出，一張具阻燃功能的維修棚網價格為90元港幣（約新台幣361元），而沒有阻燃功能的普通網只需50多元港幣（約新台幣201元），差價近40元港幣（約新台幣160元）。阻燃網在陽光曝曬下容易變脆，通常只能使用一次就必須丟棄，普通網則可以重複使用，有些業者會冒險使用普通網。

他直言，不少業者會抱持「賭沒人查」的心態，選擇便宜材料，尤其在近年成本高漲的情況下，更容易鋌而走險。

有香港網友爆料，在炮台山富嘉閣，一樣由同一間承建商負責搭棚，工程通告上顯示所用棚網不是香港本地常用、品質較穩定的HOKLAS認證，而是改為中國濱州LAB的CNAS認證，而宏福苑同樣是該公司負責工程，消息一出立刻引發全港議論。

資料顯示，HOKLAS（Hong Kong Laboratory Accreditation Scheme）

由香港政府（創新科技署）管理，屬於香港本地的法規導向認證，多用於建築、消防、安全相關材料。標準往往嚴格訂明「香港本地使用情境」下所需的阻燃、熱傳導、煙霧量等測試方式。

而CNAS（China National Accreditation Service for Conformity Assessment）

中國的國家級實驗室認證平台，依循 ISO/IEC 標準，但屬於 國家層級的品質管理認證。它代表實驗室的檢測能力，但 不等同於某產品的安全性能直接符合香港法規要求。

簡單來說，HOKLAS是「香港規定一定要的安全標準」；CNAS 是「中國認可的實驗室檢測資格」，標準可能不一致。

香港因地狹人稠，至今仍使用傳統竹編鷹架，這也被視為當地的文化遺產。但根據香港網友所拍攝的「宏福苑」大火照片，大樓上的竹棚都沒被燒毀，相反阻燃網幾乎被燒精光，讓外界更懷疑這些網子是否真的具備阻燃效果。

按照香港屋宇署指引，所有外牆遮護用的保護網、帆布等材料都必須具備阻燃特性，但這次的火勢沿著棚架一路向上竄燒，顯示其防火效果恐不足。

報導指出，宏福苑樓齡42年，去年該社區的大樓管委會才通過了3.3億港元（約新台幣13.2億元元）的大維修方案，卻在施工期間發生悲劇。

專家指出，近期香港天氣乾燥、風勢強，建築物之間距離極近，棚架材料、網布品質與現場雜物堆積共同構成了「火勢加速器」，使得火勢在外牆之間迅速擴散，幾乎無法控制，才讓這場火災變得如此毀滅性。

